Spider-Man: Sony annuncia la data di due film ambientati nell'universo tratto dai fumetti

L'universo di Spider-Man ritornerà nei cinema con due film prodotti dalla Sony che arriveranno nelle sale americane il 10 luglio 2020 e il 2 ottobre 2020, rispettivamente un nuovo progetto tratto dai fumetti della Marvel e il sequel di un cinecomic.

Lo studio non ha però rivelato i titoli dei lungometraggi. Le date fanno presupporre che in estate arriverà Morbius, the Living Vampire, con protagonista il premio Oscar Jared Leto, uno dei villain apparsi nella storia di Peter Parker. Il film sarà diretto dal regista Daniel Espinosa e il nemico dell'Uomo Ragno è uno scienziato che va alla ricerca di una cura per una malattia del sangue. I suoi esperimenti non vanno come previsto e il dottore finisce per assumere delle caratteristiche dei vampiri ed essere assetato di sangue.

Il sequel, invece, dovrebbe essere quello di Venom, con protagonista l'attore Tom Hardy, dopo gli incassi ottenuti dal cinecomic diretto da Ruben Fleischer che ha incassato circa 570 milioni di dollari.