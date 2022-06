Spider-Man: No Way Home torna nei cinema a settembre con la versione estesa

Andrew Garfield, Tobey Maguire e Tom Holland hanno annunciato che Spider-Man: No Way Home tornerà nelle sale con una versione estesa.

Il film campione di incassi Spider-Man: No Way Home sta per tornare nelle sale: con un video condiviso sui social, Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire hanno infatti svelato la data di uscita della versione estesa: il 2 settembre.

Per ora la distribuzione è stata confermata solo nei cinema americani e canadesi, ma è più che probabile che il successo ottenuto dal terzo capitolo delle avventure di Peter Parker ritorni protagonista anche in altri paesi.

Nei cinema Spider-Man: No Way Home verrà proposto, con il titolo The More Fun Stuff Version, con l'aggiunta di alcune scene inedite, probabilmente tra quelle presenti nei contenuti speciali della versione homevideo.

I fan potrebbero quindi assistere a una versione estesa dell'interrogatorio dei protagonisti; a una giornata trascorsa da Peter al liceo; alla versione estesa della sequenza che si svolge nell'Undercroft, ovvero nel sotterraneo del sanctum sanctorum; all'incontro tra Happy e il suo avvocato; e a più momenti con al centro i tre Spider-Man che uniscono le forze nel lungometraggio.

Spider-Man: No Way Home in 4K UHD e blu-ray, la recensione: travolti dalle emozioni del Multiverso

Tra i momenti che potrebbero apparire finalmente sugli schermi ci sono anche quelli di un combattimento tra Green Goblin e la versione di Peter Parker interpretata da Tobey Maguire, e dei momenti con Charlie Cox che ha ripreso il ruolo di Matt Murdock, ovvero l'avvocato dalla doppia vita che è Daredevil.

I biglietti per assistere alla nuova versione del film saranno in vendita negli Stati Uniti a partire martedì 9 agosto.