Spider-Man: No Way Home, Tom Holland in un nuovo video accenna ai possibili sequel

Tom Holland, in un video realizzato per Rotten Tomatoes, ha accennato ai possibili sequel di Spider-Man: No Way Home.

Tom Holland ha accennato alla possibile realizzazione di nuovi sequel delle avventure di Peter Parker dopo il successo ottenuto da Spider-Man: No Way Home.

L'attore ha infatti inviato un video messaggio ai fan tramite il sito di Rotten Tomatoes dopo che il film Marvel è risultato uno dei titoli con le migliori recensioni dell'anno.

L'attore Tom Holland ha dichiarato: "Ragazzi, Spider-Man: No Way Home ha ricevuto tre Golden Tomatoes, quindi volevo semplicemente inviarvi un enorme ringraziamento da parte della Sony e e della Marvel, ai critici e ai fan che hanno dimostrato così tanto amore, rispetto e sostegno per i nostri fan".

L'interprete del giovane eroe ha quindi aggiunto: "Significa tutto per noi e c'è la speranza di poterlo rifare ancora, e ancora e ancora. Ma grazie, grazie. E ci vedremo presto".

Prima dell'arrivo nelle sale di Spider-Man: No Way Home Holland aveva parlato della possibilità di concludere la sua esperienza nel mondo della Marvel dopo aver recitato in sei film con il ruolo di Peter Parker. Attualmente, tuttavia, sembra davvero improbabile che il giovane attore britannico dica addio presto alle avventure dell'Uomo Ragno.

I produttori dei film Sony e Marvel hanno già espresso il proprio interessamento a proseguire la collaborazione e, alla première del lungometraggio, Tom Rothman aveva dichiarato: "In questo momento non c'è realmente niente di definitivo, vedremo cosa accadrà".