Spider-Man: No Way Home, Tom Holland: "Uno degli interpreti di Peter Parker ha un sedere finto nel costume"

Tom Holland ha condiviso un dettaglio curioso delle riprese di Spider-Man: No Way Home sostenendo che uno degli altri interpreti di Peter Parker, Andrew Garfield o Tobey Maguire abbia indossato un sedere finto insieme al suo costume da supereroe.

Nel film campione di incassi è stato introdotto il multiverso che ha permesso a varie versioni di Peter di entrare in scena, momento molto atteso e celebrato dai fan che hanno espresso il loro entusiasmo per le scene in cui i tre attori dividono lo schermo.

Tom Holland, durante un'apparizione al talk show Late Night With Seth Meyers, ha ora dichiarato a sorpresa parlando di Spider-Man: No Way Home: "Vi dirò uno spoiler e non vi dirò di chi sto parlando, ma uno di noi ha un sedere finto nel proprio costume".

L'interprete di Peter ha quindi aggiunto spiegando come ha notato il "dettaglio anatomico': "Potete capirlo da soli. Mi ricordo che ero sul set e ho pensato 'Wow'... 'Oh, aspetta un minuto... No, quello non è reale'".

Tom ha però mantenuto la parola e non ha rivelato l'identità dell'attore che ha usato il piccolo "aiuto" estetico e ha lodato il sostegno ricevuto da Andrew Garfield e Tobey Maguire.

L'interprete di Peter ha raccontato: "Mi ricordo che stavamo girando questa scena che era davvero emozionante e stavo faticando a trovare le emozioni giuste... Sono andato da Andrew e Tobey e ho praticamente detto 'Grazie. Grazie per essere qui. Grazie per aver investito il vostro tempo per essere una parte di questa incredibile opportunità, significa tutto per me'. E ci siamo semplicemente abbracciati e abbiamo iniziato tutti a piangere'. E mi ricordo che gli sceneggiatori hanno visto quel momento e hanno detto 'Sì, quello è il modo con cui finiremo il film, è brillante'".