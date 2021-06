Spider-Man: No Way Home, un teaser condiviso online svela il logo e scatena le ipotesi dei fan

Un breve teaser che svelava il logo di Spider-Man: No Way Home ha riacceso le ipotesi dei fan riguardanti l'introduzione del multiverso.

I fan stanno aspettando il trailer di Spider-Man: No Way Home e un breve teaser condiviso online da Sony Pictures Argentina ha scatenato le ipotesi relative al fatto che il logo anticipi l'introduzione del multiverso.

Il video, cancellato dai profili ufficiali, ma ormai condiviso online dai tanti appassionati dei film tratti dai fumetti Marvel, aveva degli effetti simili a quelli usati per WandaVision e Spider-Man: Un nuovo universo.

La trama di Spider-Man: No Way Home non è ancora stata svelata e i fan hanno quindi cercato di capire se ci sia un significato legato al logo condiviso, probabilmente, in anticipo rispetto a quanto previsto.

Alcuni utenti su Twitter hanno sostenuto che l'elemento grafico potrebbe essere legato all'arrivo di Daredevil, Doctor Strange o WandaVision.

Spider-Man 3, ci sarà anche il Daredevil di Charlie Cox?

Nel terzo capitolo delle avventure cinematografiche di Spider-Man saranno presenti anche Doctor Strange e Scarlet Witch, i personaggi interpretati da Benedict Cumberbatch ed Elizabeth Olsen.

Secondo le indiscrezioni, inoltre, dovrebbero apparire i villain affidati ad Alfred Molina, Jamie Foxx e Willem Dafoe negli adattamenti cinematografici dei fumetti che avevano come protagonisti Andrew Garfield e Tobey Maguire.

Spider-Man: No Way Home dovrebbe arrivare nei cinema il 17 dicembre.