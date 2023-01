Spider-Man No Way Home spiega perché l'Avvoltoio è in Morbius (e risolve un buco di trama)

Uno dei passaggi più discussi di Morbius, controverso film del 2022 con Jared Leto, è stato il momento in cui l'Avvoltoio (Michael Keaton) appare in una delle due scene post-credits con un'intenzione ben precisa in mente: catturare Spider-Man. Un pezzo di trama contraddittorio con quanto visto in Spider-Man: Homecoming dove era stato proprio l'Avvoltoio, finito in prigione, a proteggere l'identità dell'amichevole ragno di quartiere. I fan sono ovviamente rimasti spiazzati da quanto accaduto, ma la spiegazione risiede nel finale di Spider-Man: No Way Home.

Dopo la battaglia che vede coinvolti anche gli Spider-Man di Tobey Maguire e Andrew Garfield, infatti, Doctor Strange lancia un incantesimo che fa dimenticare a tutto il mondo di come Peter Parker sia Spider-Man. L'Avvoltoio viene quindi trasportato dall'universo dell'MCU a quello di Morbius e si ricorda soltanto dell'esistenza di Spider-Man, non di Peter Parker.

Staremo a vedere se l'Avvoltoio tornerà in progetti futuri, ma di sicuro i piani per un sequel di Morbius sono stati cancellati a fronte del mega flop al box-office del primo film, che è stato distribuito nei cinema italiani lo scorso 31 marzo. Il film si concludeva con una scena post-credit che anticipava un possibile sequel, progetto quasi sicuramente abbandonato dopo i risultati deludenti.