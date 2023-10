Spider-Man: No Way Home, Sony ha impedito l'utilizzo di uno dei più celebri villain

In origine, l'Uomo Ragno di Spider-Man: No Way Home avrebbe dovuto affrontare un celebre villain dei fumetti, ma Sony ne ha impedito l'utilizzo; ecco perché.

Spider-Man: No Way Home ha rischiato di vedere come antagonista all'Uomo Ragno di Tom Holland uno dei più celebri villain del fumetto, ma Sony ha poi proibito l'utilizzo per inserirlo in un altro progetto.

In un primo momento, il villain centrale di Spider-Man: No Way Home avrebbe dovuto essere Kraven il Cacciatore, ma Sony ne ha vietato l'utilizzo perché aveva in programma di realizzare un film standalone che uscirà probabilmente nel 2024.

La rivelazione è contenuta nel libro di Joanna Robinson, Dave Gonzales e Gavin Edwards MCU: The Reign of Marvel Studios. Come svela The Direct, Kraven il Cacciatore non poteva essere utilizzato in Spider-Man: No Way Home perché il personaggio "non era disponibile".

Spider-Man v Kraven?

Spider-Man: No Way Home, Alfred Molina in un'immagine dal trailer

Nel 2021, Tom Holland aveva anticipato a Collider che Spider-Man: No Way Home aveva rischiato di diventare un film su Kraven il Cacciatore, senza però rivelare la ragione per cui l'idea era stata accantonata. Ecco le sue parole:

"Per molto tempo si è pensato a un film in cui Spider-Man affronta Kraven, tante cose erano diverse. Il regista Jon Watts mi ha proposto questo film con Kraven, che in realtà era davvero fantastico. Non voglio parlarne nel caso in cui quel film finisca per realizzarsi in futuro, ma l'idea era divertente".

Alla fine il personaggio di Kraven, alias Sergei Kravinoff, ha avuto il suo film standalone interpretato da Aaron Taylor-Johnson e diretto da J.C. Chandor, che arriverà nel 2024. Per quanto riguarda Spider-Man: No Way Home, ha dovuto "accontentarsi" di villain come Norman Osborn/Green Goblin di Willem Dafoe, Max Dillon/Elector di Jamie Foxx e Doctor Octopus di Alfred Molina.