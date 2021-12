Spider-Man: No Way Home: la post-produzione non è ancora terminata

Spider-Man: No Way Home sarà distribuito al cinema tra dieci giorni ma la post-produzione del film sembra non essere ancora terminata!

Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema tra circa dieci giorni ma, secondo quanto riportato da Screen Rant, la post-produzione del film sembrerebbe non essere ancora terminata!

L'ultima installazione del Marvel Cinematic Universe è il film più atteso dell'anno: tutti ne parlano, in molti lo sognano e a pochi non interessa. Tra pochissime ore, i biglietti per la visione di Spider-Man: No Way Home al cinema saranno messi in prevendita ma un dubbio attanaglia i fan in giro per il globo: il film è effettivamente pronto? A quanto pare, infatti, la post-produzione del progetto sembrerebbe non essere ancora terminata.

Steven Weintraub di collider ha lanciato la bomba sul suo profilo Twitter e ha scritto: "Questa è una notizia che avremmo preferito non conoscere. Spider-Man: No Way Home non è pronto e la post-produzione sugli effetti digitali terminerà la settimana prossima. Succede sempre così con i blockbuster. Al momento non si conosce nemmeno la durata del film".

Le riprese di Spider-Man: No Way Home hanno avuto inizio a Ottobre 2020 e sono terminate a Marzo 2021. Considerando l'enorme quantità di effetti digitali e i numerosi personaggi coinvolti, nove mesi di post-produzione sembrerebbero adeguati e non esagerati. Il primo trailer del film, inoltre, è stato distribuito ad Agosto 2021, quasi a ridosso dell'uscita. A quanto pare, inoltre, la scena post-credits del progetto è stata girata tempo dopo rispetto alle riprese principali.

Al momento, nessuno ha la più pallida idea su cosa la scena post-credits possa mostrare. Magari, Spider-Man: No Way Home si ricollegherà a Venom: Let There Be Carnage e mostrerà il simbionte muoversi nel mondo di Peter Parker. Al momento, Venom non è stato incluso tra i materiali promozionali del progetto con Tom Holland. Che sia questa la vera sorpresa del film?