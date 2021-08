Spider-Man: No Way Home, nuovi dettagli su Doctor Strange e J. Jonah Jameson dal merchandise del film

Il merchandise a tema Spider-Man: No Way Home ci permette di dare un'occhiata più da vicino al ruolo che avranno Doctor Strange e J. Jonah Jameson nel film.

Dopo l'uscita del primo trailer, Spider-Man: No Way Home continua a far parlare di sé, questa volta grazie a del merchandise Hasbro che anticipa giusto qualche dettaglio su due personaggi chiave del film: Doctor Strange e J. Jonah Jameson.

Sul primo ormai ne stanno girando di ogni sul web, poiché il suo comportamento nel trailer ha portato in molti a insospettirsi e dubitare persino che si tratti del vero Doctor Strange.

Teorie su teorie sono state elaborate in pochissimi giorni (da Strange è in realtà Mephisto a Strange è in realtà Mysterio, e via dicendo), ma la descrizione sulla sua nuova figure della serie Marvel Legends di Hasbro, stando a quanto riportato da Comicbook, recita: "Con una vasta conoscenza delle arti magiche e abilità che può chiamare a sé, il Maestro delle Arti Mistiche della Terra fa il suo ingresso sul campo di battaglia".

Intanto, J. Jonah Jameson, che abbiamo rivisto nella scena post-credit di Spider-Man: Far From Home (nuovamente interpretato da J. K. Simmons), sembra essere come al solito a caccia di (Uomo) ragno: "Dietro la scrivania da direttore del The Daily Bugle, Jameson fa tutto ciò che può per gettare fango sul suo più grande avversario - Spider-Man".

Spider-Man: No Way Home darà il benvenuto a svariati personaggi del Multiverso Marvel, come è stato già anticipato dal trailer, a partire da quelli dei film targati Sony, ma non è detto che non possano farvi capolino altri volti noti come il Daredevil di Charlie Cox o il Kingpin di Vincent D'Onofrio delle serie Netflix.

La risposta a ogni quesito, tuttavia, arriverà solo a Natale al cinema.