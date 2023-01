Spider-Man: No Way Home, nei piani iniziali Mysterio doveva uccidere Zia May!

Il personaggio di Jake Gyllenhaal doveva tornare nel film per uccidere Zia May, ma le cose sono poi andate diversamente.

Alcuni storyboard di Spider-Man: No Way Home rivelati di recente hanno confermato che il personaggio di Mysterio avrebbe dovuto fare ritorno nel sequel con Tom Holland protagonista.

A quanto pare, infatti, in una precedente versione della pellicola di Jon Watts, Mysterio tornava dal mondo dei morti per uccidere Zia May. "Questa versione era ambientata sotto una sopraelevata vicino alla scuola di Peter", ha spiegato il concept artist Phil Langone in un post su Instagram. "JJ Jameson è un giornalista di strada in stile TMZ. Parte dell'idea esplorata era che Spidey è uno dei supereroi più forti, ma si trattiene perché non vuole uccidere nessuno".

"Ma come sarebbe se Spidey fosse al massimo del suo potenziale. Questa idea non è mai stata esplorata in maniera completa, ma è stato divertente giocarci".

Come sappiamo, le cose sono poi andate diversamente in Spider-Man: No Way Home: Mysterio non è tornato e Zia May è stata uccisa nel film dal Green Goblin di Willem Dafoe, piombato nel MCU grazie al portale squarciato del Multiverso.