Spider-Man: No Way Home, Lin-Manuel Miranda sapeva della presenza di Andrew Garfield

Lin-Manuel Miranda ha parlato del coinvolgimento di Andrew Garfield nel film Spider-Man: No Way Home, svelando che era consapevole della partecipazione dell'attore.

Andrew Garfield ha negato a lungo di far parte del cast di Spider-Man: No Way Home e Lin-Manuel Miranda ha ammesso di essere stato a conoscenza della sua partecipazione al progetto prodotto da Sony e Marvel.

Il regista lo ha diretto infatti nel musical tick, tick... BOOM!, progetto che l'attore britannico stava girando quando era emersa online la notizia del suo ritorno nel mondo di Peter Parker.

Lin-Manuel Miranda, intervistato da Variety, ha ora dichiarato parlando di Andrew Garfield e Spider-Man: No Way Home: "Non me l'ha mai detto esplicitamente, l'ha sempre negato. Ma era sul mio set quando era apparsa la notizia delle trattative per un ritorno. Sono andato da lui e gli ho chiesto: 'Amico, sei nel nuovo film di Spider-Man?'. E lui ha negato, ma non ho mai visto nessuno recitare così male!".

Il filmmaker ha quindi proseguito: "Si è esercitato nel negarlo ed è diventato davvero bravo. Ero lì quando è tornato dal primo workshop. L'eufemismo è diventato 'Sono andato a trovare un amico ad Atlanta'. Allora gli dicevo 'Salutami il tuo amico ad Atlanta'".

Andrew Garfield ha poi affrontato una domanda sul suo possibile ritorno nei prossimi film ammettendo ironico: "Non ho in programma, un ritorno, è la verità. Ma sarò considerato un bugiardo per il resto della mia vita".