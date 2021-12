Spider-Man: No Way Home, Kevin Feige svela la sua reazione agli spoiler condivisi da Jamie Foxx

I dettagli del film Spider-Man: No Way Home, fin dalle prime fasi della produzione del progetto, sono avvolti dalla segretezza, ma a rivelare i primi spoiler è stato Jamie Foxx. Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha ora spiegato la sua reazione alle anticipazioni condivise sui social dall'attore.

Durante la promozione di Spider-Man: No Way Home, Kevin Feige, ha dovuto rispondere a una domanda sul momento in cui Jamie Foxx ha condiviso su Instagram dei dettagli sull'apparizione di Electro. Il capo della Marvel ha ammesso: "Ora sono insensibile a tutto questo. Sono insensibile al fatto che qualcuno condivida su Twitter qualcosa su qualsiasi argomento. Politica, film, Marvel, semplicemente insensibile".

Considerando la grande quantità di segreti da mantenere che rischiano di essere rivelati dalle persone coinvolte nella produzione dei film, come il protagonista di Spider-Man Tom Holland che in passato si è lasciato sfuggire più di un'anticipazione, l'approccio quasi zen di Feige sembra la soluzione migliore.

Spider-Man: No Way Home è il terzo film della saga con Tom Holland protagonista nel ruolo di Peter Parker/Spider-Man.

Diretto da Jon Watts, già regista dei precedenti due capitoli, il film sarà solo al cinema dal 15 dicembre prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Tra i protagonisti ci sono anche Benedict Cumberbatch, che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei.

La sinossi dell'atteso lungometraggio anticipa:

Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, viene rivelata l'identità del nostro amichevole eroe di quartiere, ponendo le sue responsabilità da supereroe in conflitto con la sua vita quotidiana e mettendo a rischio coloro a cui tiene di più. Quando chiede l'aiuto del Dottor Strange per ripristinare il suo segreto, l'incantesimo apre uno squarcio nel loro mondo, liberando i più potenti nemici mai affrontati da uno Spider-Man in qualsiasi universo. Ora Peter dovrà superare la sua più grande sfida, che non solo cambierà per sempre il suo futuro, ma anche quello del Multiverso.