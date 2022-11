Spider-Man: No Way Home, i 3 Peter Parker sono diventati dei Funko Pop

Nella nuova linea Funko Pop dedicata ai personaggi del Marvel Cinematic Universe stanno per esordire anche i 3 Peter Parker di Spider-Man: No Way Home.

Finalmente arrivano i Funko Pop dei tre Peter Parker di Spider-Man: No Way Home. La conferma della loro messa in commercio è giunta proprio negli ultimi giorni, rispondendo alle incessanti richieste dei fan dell'ultimo anno.

Ѐ stata proprio la ditta Funko a rendere ufficiale la cosa, con un annuncio sul suo profilo Instagram, rivelando la prossima linea dedicata ai personaggi del Marvel Cinematic Universe.

La nuova collezione, oltre ai tre protagonisti visti in azione in Spider-Man: No Way Home (disponibili anche in un pacchetto unico), permetterà ai fa di acquistare anche gli altri personaggi provenienti direttamente dal film (Doc Ock, Electro, Lizard, Green Goblin e Sandman), tutti presenti nelle immagini promozionali.

Il gigantesco successo commerciale di Spider-Man: No Way Home ispirerà sicuramente le vendite anche dei nuovi gadget, imperdibili per ogni appassionato che si rispetti.

Intanto, per quanto ne sappiamo, i fan di tutto il mondo non dovranno ancora attendere troppo per acquistare i Funko che vi abbiamo mostrato, dato che la loro uscita è programmata per l'inizio del 2023. Non fateveli scappare!