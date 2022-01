Spider-Man: No Way Home, il film sorpassa Titanic al box-office USA dei film più visti di sempre

Spider-Man: No Way Home ha sorpassato Titanic al box-office domestico e ha appena conquistato la sesta posizione nella classifica dei film dai maggiori incassi negli Stati Uniti.

Spider-Man: No Way Home non ha soltanto ottenuto ottime recensioni ma sta anche sbriciolando record su record ai box-office di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, ad esempio, ha appena sorpassato Titanic nella classifica dei film dai maggiori incassi negli USA.

Al momento, forte dei suoi 666 milioni e 500 mila dollari conquistati al box-office statunitense, Spider-Man: No Way Home ha superato Titanic e si è impadronito della sesta posizione nella classifica dei film dai maggiori incassi di tutti i tempi negli Stati Uniti. Nell'ultima settimana, tra l'altro, il progetto interpretato da Tom Holland ha guadagnato ben 30 milioni di dollari! A quanto pare, non ne vuole proprio sapere di fermare la propria corsa!

L'ultimo film prodotto dai Marvel Studios (ne abbiamo parlato nella nostra recensione di Spider-Man: No Way Home) si è anche affermato come il miglior risultato di sempre al botteghino per Sony Pictures. Spencer Perry di ComicBook ha assegnato al film 4 stelle su 5 e ha scritto: "Spider-Man: No Way Home segna un chiaro punto di demarcazione per questo personaggio. Per tutto il film, l'implicazione è che questa enorme storia deve essere raccontata in modo che le cose possano tornare a essere più piccole e contenute. Ma è effettivamente così? Marvel e Sony permetteranno che un seguito di questo film sia effettivamente contenuto? L'economia della moderna Hollywood porterebbe certamente a credere che la risposta sia 'No,' ma Marvel e Sony potrebbero essere contrarie. Se si tratta della fine della trilogia, beh, possiamo dire che ha la migliore conclusione di tutti i film di Spider-Man dei Marvel Studios".

Diretto da Jon Watts e interpretato da Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Benedict Cumberbatch, Jamie Foxx, Willem Dafoe e Alfred Molina, Spider-Man: No Way Home racconta il tentativo di Peter Parker di ovviare alle conseguenze di quanto raccontato in Spider-Man: Far from Home.