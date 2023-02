Spider-Man: No Way Home, Charlie Cox è Matt Murdock in una scena eliminata [VIDEO]

La pagina YouTube di Netflix India ha diffuso in streaming in versione ufficiale la scena eliminata di Spider-Man: No Way Home in cui compare nuovamente Charlie Cox nei panni di Matt Murdock dopo il suo cameo a inizio film.

Nella scena vediamo Murdock a colloquio con la polizia di New York discutere il caso di Peter Parker in compagnia di Happy Hogan, interpretato da Jon Favreau. A un certo punto, Happy vede dal suo smartphone che Peter ha fatto irruzione in casa sua accompagnato dai villain provenienti dagli altri universi di Spider-Man.

A quel punto, Murdock si rivolge a Happy dicendogli di smetterla di sudare, suscitando la reazione della guardia del corpo, il quale consapevole della cecità dell'avvocato, gli chiede: "Come ci riesci?".

Daredevil: Born Again, secondo Charlie Cox, sarà girato in un anno e "probabilmente non sarà così cruento"

Questa scena non è stata mantenuta nel montaggio finale di Spider-Man: No Way Home e considerando che il film dura già parecchio non è difficile immaginare il motivo per cui è stata eliminata all'ultimo momento.

Ricordiamo che rivedremo Cox nei panni del Diavolo di Hell's Kitchen nella serie Marvel Studios Daredevil: Born Again.