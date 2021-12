Spider-Man: No Way Home e Avengers: Endgame: il "piccolo" ruolo tagliato di una star del film

Spider-Man: No Way Home avrebbe potuto avere un 'piccolo' dettaglio in comune con Avengers: Endgame che, però, è stato espunto dal montaggio finale.

Spider-Man: No Way Home avrebbe potuto avere un "piccolo" dettaglio in comune con Avengers: Endgame che, però, è stato espunto dal montaggio finale del film con Tom Holland. Ad aver girato una scena del film, infatti, è stata Lexi Rabe, interprete della piccola Morgan Stark nel titolo dei Fratelli Russo.

Attraverso il suo profilo Instagram ufficiale, Lexi Rabe ha condiviso un reel con una serie di scatti fatti in compagnia dei protagonisti di Spider-Man: No Way Home durante l'anteprima statunitense del film. L'attrice - che ricordiamo aver interpretato Morgan Stark in Avengers: Endgame - ha scritto: "La più bella serata della mia vita. Non importa che la mia parte sia stata tagliata. Mi manca la mia famiglia Marvel. Questo film è meraviglioso. Spero di poter iniziare le riprese molto presto!".

Non è ancora chiaro se il cameo di Morgan Stark riguardasse anche il personaggio interpretato da Gwyneth Paltrow nel franchise del Marvel Cinematic Universe oppure no - ricordate i momenti finali di Spider-Man: Homecoming? Dopo la release di Avengers: Endgame nel 2019, la piccola attrice aveva dichiarato l'assenza di piani che contemplassero il suo ritorno sul set.

Lexi Rabe aveva affermato: "Le persone mi chiedono se sarò presente in un altro film del Marvel Cinematic Universe. Non lo so!". Sua madre ha aggiunto: "Non abbiamo filmato altro, non siamo sotto contratto e non abbiamo negoziato nulla!". Spider-Man: No Way Home ha raggiunto cifre stupefacenti al box-office ed è attualmente in programmazione nei cinema italiani.