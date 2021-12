Spider-Man: No Way Home, il risultato al box-office globale è stupefacente

Spider-Man: No Way Home si accinge a chiudere un weekend di debutto al box-office assolutamente straordinario; il film è riuscito a inanellare un record dopo l'altro!

Spider-Man: No Way Home è stato uno dei film più attesi di tutti i tempi. Adesso che è uscito al cinema, l'ultima installazione del Marvel Cinematic Universe chiude il weekend con incassi record al box office globale.

Spider-Man: No Way Home ha raggranellato 587 milioni di dollari al box-office mondiale. Al momento, si tratta del sesto migliore incasso del 2021 - e il film ha ancora a sua disposizione il periodo natalizio! Tra le altre cose, questa cifra enorme è stata raggiunta senza considerare il mercato cinese. Per Sony, invece, si tratta del miglior weekend di apertura di tutti i tempi.

Al box-office internazionale, Spider-Man: No Way Home ha conquistato finora 334 milioni di dollari, affermandosi come il settimo miglior successo del 2021. Il film è disponibile in 60 mercati in tutto il mondo e ha ampiamente superato le aspettative che consideravano 290 milioni di dollari worldwide come un risultato eccezionale.

Al momento, il word-of-mouth ha fatto veri miracoli e tutti i cinema si sono attrezzati per le proiezioni mattutine. Che dire, sicuramente Spidey continuerà a stupire anche nelle prossime settimane. Al momento, accontentiamoci di un successo clamoroso che ha più che raddoppiato i weekend di debutto dei maggiori incassi del 2021.