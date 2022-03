Spider-Man: No Way Home: Andrew Garfield ironizza sul retroscena più imbarazzante del meme

Nel corso di un'intervista con Variety, Andrew Garfield ha ironizzato sul meme con Tobey Maguire e Tom Holland di Spider-Man: No Way Home.

Nel corso di un'intervista con Variety, Andrew Garfield ha ironizzato sul meme con Tobey Maguire e Tom Holland di Spider-Man: No Way Home. A detta dell'attore, scattare la fotografia-meme insieme ai due attori che hanno vestito i panni di Spider-Man ha provocato una elevata dose di ilarità a causa delle tute attillate indossate.

A proposito della foto-meme scattata insieme a Tom Holland e Tobey Maguire per Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield ha scherzato su un aspetto del dietro le quinte. L'attore ha raccontato: "Abbiamo fatto quella foto prima di effettuare le riprese del film. Ci siamo infilati i nostri costumi, siamo andati sul set e abbiamo iniziato a fissarci e ridere".

Andrew Garfield ha continuato a raccontare: "Non riuscivamo a evitare di fissarci l'inguine e paragonare i nostri 'gonfiori'". Il meme si rifà a una vignetta tratta dalla serie animata di Spider-Man degli anni Sessanta ed è diventato presto virale su qualsiasi social.

Garfield ha precedentemente parlato della genesi della ricreazione del meme. La sua storia non è molto diversa da quella che ha detto sopra. L'attore ha dichiarato a Entertainment Tonight: "Sapevamo che sarebbe successo. Prima di girare qualsiasi cosa, abbiamo solo fatto un servizio fotografico, noi tre che ci indicavamo a vicenda. Stavamo tutti quanto esplodendo dalle risate. Non riuscivamo a contenerci".

Il cast di Spider-Man: No Way Home comprende gli straordinari nomi di Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Marisa Tomei, Jon Favreau, Andrew Garfield, Tobey Maguire, J.K. Simmons, Jamie Foxx, Alfred Molina, Thomas Haden Church, Rhys Ifans e Willem Dafoe.