Spider-Man: Lucy Lawless ricorda il suo cameo nel film di Sam Raimi

Lucy Lawless ha parlato della sua breve apparizione nel primo Spider-Man di Sam Raimi, uscito nell'estate del 2002. L'attrice neozelandese appare in una sequenza con i commenti dei newyorkesi dopo il debutto ufficiale del vigilante, e il suo personaggio, identificato come "Punk Rock Girl" nei titoli di coda, dice "Un tizio con otto mani. Sexy." (stando alla diretta interessata, la battuta era così nel copione e non esistono ciak alternativi improvvisati).

Tobey Maguire in Spider-Man

Parlando della sua carriera con Collider, Lawless ha ricordato come ebbe luogo la sua presenza nel film, tutta merito della sua amicizia con Sam Raimi, con il quale ha anche un rapporto professionale legato al mondo televisivo di Xena: "Sam era uno dei produttori esecutivi di Xena e Hercules ed è uno dei più vecchi amici di Rob [Tapert, produttore di entrambe le serie e marito dell'attrice, n.d.r.], e mi invitò, semplicemente. Ero a New York e mi trasformai in una punk rocker." Ha anche svelato che invece di restituire il costume se l'è tenuto addosso sul volo per rientrare, e la gente la guardava male.

Ash vs. Evil Dead: Lucy Lawless in un'immagine della serie

Lucy Lawless ha collaborato con Sam Raimi in diverse occasioni, oltre al cameo in Spider-Man: il regista era tra i produttori esecutivi di Hercules, Xena principessa guerriera e Spartacus: sangue e sabbia, e tra il 2015 e il 2018 l'ha fatta entrare nel suo altro franchise di successo, nella serie Ash vs. Evil Dead.

Dal 2019 l'attrice è la protagonista di My Life Is Murder, una serie mystery di produzione australiana dove interpreta un'investigatrice privata. Ha anche prestato la voce al film d'animazione Minions 2: Come Gru diventa cattivissimo, inizialmente previsto per la scorsa estate e ora rimandato di due anni, al luglio del 2022. Il suo personaggio si chiama Nunchuck, ed è una suora che fa parte di un gruppo di supercattivi a cui Gru vuole unirsi da adolescente.