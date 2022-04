Spider-Man, le idee "erotiche" di James Cameron per il suo film

A giudicare da quanto rivelato da David Koepp nel corso di un'intervista con Variety, la versione di Spider-Man diretta da James Cameron sarebbe stata ben più "erotica" di quella realizzata da Sam Raimi.

David Koepp ha spiegato il punto di vista di James Cameron su Spider-Man: "Lui avrebbe spinto la metafora sulla pubertà ben più in là. Pensava a una scena in cui Peter Parker si sveglia e si ritrova avvolto dalla ragnatela bianca. Diciamo che sarebbe stato una sorta di sogno bagnato. Era molto divertente come concetto. Il fatto che James prese il progetto sul serio legittimava una cosa del genere ma, evidentemente, non agli occhi di Sony".

Nel frattempo, Sam Raimi ha debuttato nel Marvel Cinematic Universe con Doctor Strange nel Multiverso della Follia, in uscita nelle sale italiane il prossimo 4 maggio. A proposito del suo film e dei suoi elementi horror, il regista ha raccontato: "Per Kevin, questo film ha tratti horror. Credo che l'intento di Kevin e di Scott Derrickson fosse proprio quello di dare vita al primo cinecomics con elementi horror al suo interno. Anche dopo il suo abbandono, l'obiettivo è continuato a essere sempre quello. Spero di non aver deluso le aspettative".

Interpretato da Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Rachel McAdams, Elizabeth Olsen, Patrick Stewart, Xochitl Gomez e Chiwetel Ejiofor, il film di Sam Raimi porta in scena un universo in cui la peggiore minaccia è rappresentata proprio da Doctor Strange!