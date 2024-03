Spider-Man, J.K. Simmons rivela: 'Tom Holland? Non l'ho mai incontrato di persona'

Sebbene i due abbiano lavorato insieme nel Marvel Cinematic Universe nella trilogia di Spider-Man, l'interprete di J. Jonah Jameson J.K. Simmons ha recentemente rivelato di non aver mai incontrato Tom Holland.

Simmons ha condiviso questa chicca in un'intervista con ComicBook.com quando gli è stato chiesto della sua chimica con Holland, commentando che "è apparso sullo schermo solo con Tobey [Maguire]". L'attore ha poi aggiunto: "Anche gli addetti ai lavori e i media sono sorpresi quando dico di non aver mai incontrato Tom Holland. Anche all'ultima première a cui sono andato, non ci siamo mai incrociati".

"Quindi, ovviamente, ho un grande affetto per quello che Sam [Raimi], Tobey e io e il resto del gruppo abbiamo fatto, Kirsten [Dunst], tutti in quei film, ma la mia partecipazione all'ultima iterazione è molto più limitata", ha continuato Simmons. "Ma detto questo, mi piace anche quello che [Jon Watts] sta facendo, e mi piace il modo in cui hanno mantenuto la freschezza senza perdere completamente ciò che ha reso Spider-Man attraente in primo luogo".

Il nuovo look di J. Jonah Jameson nel MCU

Riguardo al suo ruolo, Simmons ha parlato della calvizie del personaggio nel MCU, affermando che non è stata una sua idea, alla quale si era anche opposto. Simmons aveva già parlato della calvizie di Jonah nel 2020, ricordando che l'unica cosa su cui lui e la produzione "non erano d'accordo al cento per cento" era quanto Jonah sarebbe stato diverso dai fumetti e dalla trilogia di Sam Raimi e quanto volevano farlo evolvere.

Simmons ha poi osservato che, secondo lui, il compromesso è stato l'assenza di capelli e che Jonah "o ha perso i capelli negli ultimi anni, o ha indossato un parrucchino per tutto il tempo".