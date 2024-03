Kaos: Jeff Goldblum è un moderno Zeus nel trailer della nuova serie Netflix

Netflix ha diffuso in streaming il teaser trailer di Kaos, in cui Jeff Goldblum interpreta una versione contemporanea del dio Zeus.

Ambientato in un mondo in cui gli antichi dei greci non sono poi così antichi, Goldblum interpreta la divinità al vertice della catena: Zeus. Questo primo filmato rivela che le cose stanno per precipitare per l'umanità, poiché Zeus si riferisce a questo giorno come a un giorno "santo" prima che scoppi il putiferio. Rilassandosi presso le sue numerose piscine in tuta Adidas, le parole di Zeus "onoratemi" riecheggiano mentre il caos totale inghiotte il mondo.

La mitologia greca aggiornata ai giorni nostri

Questo perché Kaos è incentrata sulla decisione di Zeus di staccare la spina all'umanità dopo aver capito che potrebbe non essere immortale. Oscillando tra il Monte Olimpo e la terraferma, la serie si baserà sulla desolante ma divertente contrapposizione tra Zeus e i suoi colleghi dei e i mortali della Terra, in particolare sei individui che si preparano a rovesciare i loro governanti.

Un cast divino

Ad affiancare lo Zeus di Goldblum ci saranno Janet McTeer (Ozark) nel ruolo di Era, David Thewlis (Harry Potter) in quello di Ade, Killian Scott (Love/Hate) in quello di Orfeo, Cliff Curtis (Meg 2. The Trench) in quello di Poseidone, Debi Mazar (Entourage), Nabhaan Rizwan (Informer) nei panni di Dioniso, Stanley Townsend (The Regime), Leila Farzad (The Marvels), Aurora Perrineau (When They See Us) e altri ancora.

La serie è stat creata da Charlie Covell, la mente creativa dietro l'adattamento in live-action di Channel 4 di The End of the F***ing World.

Dal suo annuncio nel 2022, Kaos ha subito una serie di cambiamenti nel cast, con Hugh Grant (Wonka) inizialmente coinvolto per interpretare Zeus. Poche settimane dopo, Grant ha lasciato il progetto a causa di conflitti di programmazione, venendo sostituito da Goldblum poche settimane prima dell'inizio delle riprese.

Il teaser