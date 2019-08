Spider-Man: Kevin Feige e Tom Holland commentano l'addio al MCU

Tom Holland e Kevin Feige hanno commentato la complicata situazione legata ai prossimi film di Spider-Man e parlato del futuro del personaggio tratto dai fumetti della Marvel.

L'interprete di Peter Parker ha dichiarato a Entertainment Weekly: "In pratica abbiamo girato cinque film grandiosi e sono stati cinque anni fantastici. Mi sono divertito moltissimo. Chi lo sa cosa riserva il futuro?". Tom Holland ha proseguito sottolineando: "Ma tutto quello che so è che continuerò a interpretare Spider-Man e a divertirmi. Sarà davvero divertente, a prescindere da come lo faremo. Il futuro di Spider-Man sarà diverso, e sarà egualmente fantastico e incredibile, e troveremo nuovi modi per renderlo ancora più cool".

Il produttore Kevin Feige, a capo dei Marvel Studios, ha invece dichiarato: " Per quanto riguarda Spider-Man provo gratitudine e gioia. Abbiamo avuto la possibilità di girare cinque film che fanno parte del Marvel Cinematic Universe con Spider-Man: due in cui è assoluto protagonista e tre con gli Avengers. Si è trattato di un sogno che non avrei mai pensato potesse realizzarsi. Non era mai stato ideato per durare per sempre. Sapevamo che c'era una durata a quello che stavamo facendo e abbiamo raccontato la storia che volevamo, e per quello ne sarà sempre grato".

Holland, salito sul palco del D23 per presentare Onward, si era invece rivolto ai fan ringraziandoli per il sostegno.