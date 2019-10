Spider-Man, Gwyneth Paltrow ammette: "Non ho mai visto Homecoming!"

L'attrice Gwyneth Paltrow, mentre era ospite in tv, ha ammesso di non aver mai visto Spider-Man: Homecoming in cui ha recitato.

Gwyneth Paltrow ha ammesso di non aver visto il cinecomic Spider-Man: Homecoming in cui ha ripreso il ruolo di Pepper Potts accanto a Tom Holland che debuttava nella parte di Peter Parker.

L'attrice, una presenza ricorrente nel Marvel Cinematic Universe, era stata la protagonista di un'esilarante scena di The Chef Show in cui Jon Favreau le ricordava di aver recitato in Spider-Man: Homecoming, mentre Gwyneth Paltrow sosteneva di non essere apparsa in quel film.

Il premio Oscar ha raccontato: "Mi sono confusa! Ci sono così tanti meravigliosi film Marvel che sono connessi tra loro e ho pensato che fosse un film degli Avengers, ma non lo era".

A complicare la sua situazione, inoltre, c'era poi un altro problema: "In realtà non ho mai visto il film. Voglio dire, tagliate quello che ho detto! Lo ritiro".

Jimmy Kimmel ha quindi replicato in modo ironico: "Sei Gwyneth Paltrow, non dovresti vedere Spider-Man. Sconvolgerebbe le persone se lo avessi fatto".

La star, dopo una lunga pausa, ha sostenuto di aver invece letto i fumetti, anche se sembra proprio il contrario.

Ecco il divertente intervento della star: