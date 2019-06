Spider-Man: Far From Home, Tom Holland: "Vorrei interpretare Peter Parker fino a quando sarò anziano!"

Tom Holland, interprete di Peter Parker in Spider-Man: Far From Home, ha parlato del suo amore per il personaggio dell'Uomo Ragno.

Spider-Man, dopo l'arrivo nelle sale di Spider-Man: Far From Home, potrebbe essere protagonista di altri 7 film e Tom Holland non sembra intimorito all'idea, se le indiscrezioni si rivelassero fondate.

Per ora Marvel e Sony non hanno confermato i progetti legati al personaggio di Peter Parker, tuttavia la popolarità della star e del giovane Uomo Ragno sembrano a favore di questa possibilità.

Tom Holland, durante la promozione del film Spider-Man: Far From Home, il secondo capitolo della storia degli anni trascorsi al liceo da Peter, ha ora parlato del suo futuro nel franchise.

La giovane star ha spiegato: "Onestamente interpreterei Spider-Man fino a quando non potrò più camminare. Amo questo personaggio così tanto ed era il mio sogno quando ero bambino interpretarlo".

Holland ha inoltre aggiunto: "Sto amando questa esperienza e la apprezzo realmente, senza dimenticare ciò che possiamo fare con questo film, le persone che possiamo coinvolgere e l'incredibile piattaforma che questo film permette di avere".

La sua disponibilità potrebbe forse convincere i produttori a realizzare realmente i possibili sette film in cui si dovrebbe proseguire il racconto delle avventure dell'eroe durante gli anni del college e in età adulta, dando così vita a tre trilogie.

Spider-Man: Far From Home, uno dei film più attesi del 2019, si svolgerà dopo Avengers: Endgame e riporterà sullo schermo Marisa Tomei, Michael Keaton, Tony Revolori, Angourie Rice, Hemky Madera e Jon Favreau, oltre alle new entry di Jake Gyllenhaal come Mysterio e Numan Acar, prossimamente sul grande schermo con Aladdin. Confermata anche la presenza di Samuel L. Jackson, iconico interprete di Nick Fury, e dell'attrice Cobie Smulders, che ha la parte di Maria Hill. A dirigere Spider-Man: Far From Home ci sarà ancora Jon Watts, mentre la sceneggiatura è opera di Chris McKenna ed Erik Sommers (Spider-Man: Homecoming, Jumanji: Benvenuti nella giungla, Ant-Man and the Wasp).