Spider-Man: Far From Home, stasera su Sky Cinema Uno il film con Tom Holland

Spider-Man: Far From Home va in onda stasera su Sky Cinema Uno alle 21:00, il film porta nelle nostre case uno dei personaggi più amati del Marvel Cinematic Universe, per una serata all'insegna dell'avventura e della fantascienza.

In questo film il nostro Peter Parker, alias Spider-Man, parte per una vacanza in Europa con i suoi migliori amici Ned ed MJ. Peter è determinato a godersi un po' di tempo libero e a non indossare il costume del suo alter ego, ma purtroppo ci pensa Nick Fury a fargli cambiare idea quando arriva a chiedergli aiuto per sconfiggere delle creature elementali che stanno creando il caos nel continente.

Spider-Man: Far From Home, la prima immagine ufficiale del film

Nuovo capitolo della saga dell'iconico personaggio creato da Stan Lee e Steve Ditko, co-prodotto da Marvel e Sony, il film è strettamente legato alla trama di Avengers: Endgame. Jon Watts dirige la pellicola mentre Tom Holland torna a vestire i panni di Peter Parker. Ned ed MJ sono interpretati da Jacob Batalon e Zendaya Coleman. Nick Fury è interpretato ancora una volta da Samuel L. Jackson. La sceneggiatura è di Chris McKenna ed Erik Sommers.

Il film è stato proiettato in anteprima mondiale in America il 26 giugno 2019, in Italia è stato presentato per la prima volta al Taormina Film Fest. Spider-Man: Far From Home ha superato il miliardo di incasso, diventando la quarantesima pellicola nella storia del cinema a superare la fatidica soglia. Il film è stato girato in diverse località europee tra cui Venezia.