Spider-man: Far From Home, in esclusiva una featurette dagli extra del film

Spider-man: Far From Home esce in DVD e Blu-Ray il 5 novembre, in esclusiva una featurette tratta dagli extra del film con Tom Holland .

Spider-man: Far From Home , il film con Tom Holland del quale vi proponiamo in esclusiva una video featurette tratta dagli extra del Dvd, Blu-ray, 4k Ultra HD, Digital HD e tre altre esclusive edizioni speciali in cui sarà disponibile a partire dal 5 novembre con Universal Pictures Home Entertainment Italia.

La storia di Spider-man: Far From Home è strettamente collegata a Avengers: Endgame. Peter Parker è ancora straziato dal dolore per la perdita del suo mentore, ma decide di partecipare a una gita di due settimane in Europa organizzata dalla sua scuola per distrarsi e mettere da parte per un po' i suoi doveri di supereroe e vivere come un teenager normale, con gli amici Ned e MJ, alla quale Peter vuole confessare i sentimenti che prova per lei. Intanto in Messico Nick Fury e Maria Hill sono alle prese con una tempesta anomala che potrebbe essere stata causata da un Elementale, una creatura che in questo caso è collegata ai poteri della Terra e sono aiutati a sconfiggerlo da un uomo di nome Quentin Beck, alias Mysterio. Prima della partenza Peter incontra Happy Hogan durante una raccolta di fondi organizzata da zia May per i senzatetto e Happy informa Peter che Nick Fury lo sta cercando, ma Peter non ne vuole sapere e parte per le vacanze deciso a trovare un po' di serenità.

Spider-Man: Far From Home vede nel cast Tom Holland nei panni di Peter Parker, Samuel L. Jackson come Nick Fury, Jon Favreau come Happy, Zendaya nei panni di MJ e Jake Gyllenhaal in quelli di Mysterio.

Spider-Man: Far From Home, Zendaya e Tom Holland sul set

Il film è diretto da Jon Watts, scritto da Chris McKenna e Erik Sommers, e basato sui fumetti di Stan Lee e Steve Ditko e prodotto da Kevin Feige e Amy Pascal, dai produttori esecutivi Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Thomas M. Hammel, Eric Hauserman Carroll, Rachel O'Connor, Stan Lee stesso, Avi Arad e Matt Tolmach.

Sono molte le sorprese per gli amanti di Spider-man e del MCU: saranno infatti disponibili tantissime edizioni diverse di Spider-man: Far From Home oltre ai classici formati Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD. Verranno infatti rilasciate: un'imperdibile edizione speciale Blu-ray 3D contenente il diario di viaggio di Peter; una Steelbook Blu-ray con disco bonus per un totale fantastico di oltre 110 minuti di contenuti extra inediti ed una speciale creatività dedicata ed una Steelbook 4k Ultra HD, contenente sempre un disco bonus ricco di contenuti speciali e con un'altra incredibile creatività di copertina. Ma non finisce qui: saranno anche disponibili le Spider-man: Home collection contenenti i due film che vedono protagonista Tom Holland: Spider-man: Homecoming e Spider-man: Far From Home.

Le edizioni Blu-ray e 4k Ultra HD del film arrivano con tantissimi contenuti extra per tutta la famiglia, per un totale di oltre 80 minuti di contenuti speciali, tra cui il cortometraggio speciale Lista delle cose da fare di Peter, scene alternative ed estese, le papere e moltissimi Easter eggs! Contenuti esclusivi includono interviste con il cast e la troupe, l'evoluzione del costume di Spider-man e l'approfondimento sulle location Lontano, Lontano da casa. I fan ameranno i numerosi contenuti speciali da uno dei quali è tratta la video featurette del dietro le quinte che vede protagonisti Angourie Rice, Tony Revolori e Zendaya.

CONTENUTI SPECIALI NEI FORMATI BLU-RAY E 4K ULTRA HD:

Nuovo cortometraggio originale, Lista delle cose da fare di Peter: Peter ha qualche commissione da fare prima di partire per la sua gita scolastica.

L'evoluzione del costume: Il costume non fa un eroe - ma gioca un grande ruolo in chi sono e in chi possono diventare. Questo contenuto esamina tutti i diversi costumi di Peter all'interno del film, insieme a materiale del dietro le quinte, per scoprire perché alcuni costumi sono meglio di altri.

Lontano, lontano da casa: Le fantastiche location del film sono funzionali alla trama e stabiliscono un certo tono per il film, ma sono anche incredibili luoghi da visitare! Ascolta le parole del cast a proposito della loro esperienza in viaggio sul set.

Fury & Hill: I fedeli sostenitori del MCU Cobie Smulders e Samuel L. Jackson fanno ritorno nei panni dell'Agent Maria Hill & Nick Fury!

The Ginter-Riva Effect: A look at the villain sub-plot and how William Ginter-Riva ties Spider-Man: Far From Home all the way back to the beginning of the MCU. Grazie, signora Parker: Uno sguardo a Marisa Tomei ed al nuovo look di zia May, da Homecoming a Far From Home.

Easter Eggs furtivi: Permetti ad E.D.I.T.H. di rivelare alcuni degli Easter Eggs nascosti che potresti esserti perso!

Scene alternative ed estese

E moltissimo altro ancora!

CONTENUTI SPECIALI NEL FORMATO DVD:

Lista delle cose da fare di Peter

Scene eliminate

Papere del cast

Il film sarà disponibile in 4K Ultra HD in una confezione doppia che include il 4K Ultra HD Blu-rayTM e il Blu-rayTM. Il disco 4K Ultra HD disc comprende gli stessi contenuti extra della versione Blu-rayTM, tutti nella straordinaria risoluzione 4K.

4K Ultra HD è la migliore esperienza visiva per la visione di un film. Il 4K Ultra HD presenta la combinazione della risoluzione 4K di quattro volte superiore al classico HD, la brillantezza dei colori dell'High Dynamic Range (HDR) con una resa audio totalmente immersiva per un'esperienza sonora multidimensionale.

Blu-rayTM sfodera il potere della tua TV HD e si dimostra il modo migliore per vedere i film a casa, con la risoluzione di 6 volte superiore rispetto al DVD, extra esclusivi e un sonoro in modalità surroud, come al cinema.

FILMMAKERS Cast: Tom Holland, Samuel L. Jackson, Zendaya, Cobie Smulders, Jon Favreau, JB Smoove, Jacob Batalon, Martin Starr, Tony Revolori, con Marisa Tomei e Jake Gyllenhaal

Diretto da: Jon Watts

Scritto da: Chris McKenna & Erik Sommers

Prodotto da: Kevin Feige, Amy Pascal

Produttore esecutivo: Louis D'Esposito, Victoria Alonso, Thomas M. Hammel, Eric Hauserman Carroll, Rachel O'Connor, the late Stan Lee, Avi Arad, Matt Tolmach

INFORMAZIONI TECNICHE 4K ULTRA HD

Genere: Azione/Avventura

Dischi: 2

Durata: 129 minuti ca.

Video: Formato panoramico UHD (2.39:1) 3840 x 2160p

Audio: Italiano, Francese, Spagnolo, Tedesco 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Dolby Atmos (Dolby Truehd 7.1 Compatible), Inglese Per Non Vedenti, Russo, Turco, Ucraino 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Arabo, Danese, Estone, Fiammingo, Finlandese, Francese, Inglese Per Non Udenti, Kazako, Lettone, Lituano, Norvegese, Olandese, Russo, Spagnolo, Svedese, Tedesco, Turco, Ucraino Contenuti speciali: 82 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY 3D EDIZIONE SPECIALE

Genere: Azione/Avventura

Dischi: 2

Durata: 129 minuti ca.

Video: Formato Panoramico Ad Alta Definizione (2.39:1) 1920 X 1080p - 2D e 3D Codificato Con Mvc - Alta Risoluzione L/R Eye

Audio: Italiano, Inglese 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese Per Non Vedenti 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Inglese n/u

Contenuti speciali: 82 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Azione/Avventura

Dischi: 1

Durata: 129 minuti ca.

Video: Formato Panoramico Ad Alta Definizione (2.39:1) 1920 X 1080p

Audio: Italiano 5.1 Dts-Hd Ma, Inglese 7.1 Dts-Hd Ma, Russo, Ucraino 5.1 Dolby Digital

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Kazako, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Svedese, Ucraino

Contenuti speciali: 82 minuti

INFORMAZIONI TECNICHE DVD

Genere: Azione/Avventura

Dischi: 1

Durata: 124 minuti ca.

Video: Formato panoramico anamorfico 2.39:1 16:9

Audio: Italiano, Inglese, Russo, Spagnolo Dolby Digital 5.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese, Danese, Estone, Finlandese, Inglese per non udenti, Lettone, Lituano, Norvegese, Russo, Spagnolo, Svedese e Ucraino

Contenuti speciali: 13 minuti