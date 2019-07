Spider-Man: Far From Home, il regista fa chiarezza sul buco nella trama di Avengers: Endgame

Il regista di Spider-Man: Far From Home ha finalmente chiarito la questione del buco nella trama di Avengers: Endgame creato dal suo film.

Il regista di Spider-Man: Far From Home Jon Watts ha fatto chiarezza sul buco nella trama di Avengers: Endgame creato dal suo film.

Nel corso di un'ospitata al Jimmy Kimmel Live, le star di Spider-Man: Far From Home non erano riuscite a rispondere su alcuni quesiti legati all'arco temporale dei cinque anni di durata del Blip. Watts ha fornito una spiegazione precisa riguardo al loro apparente imbarazzo:

"Credo che fossero preoccupati dall'idea di farsi sfuggire qualche spoiler. Non sapevano cosa era permesso loro di dire e non dire. Ero lì che pensavo 'Su ragazzi, spiegate. Sembra che non sappiate di ciò che state parlando'."

Quando il conduttore Jimmy Kimmel ha chiesto perché Peter Parker (Tom Holland) e i suoi amici fossero ancora alla scuola superiore dopo il ritorno dal Blip, Holland e i colleghi Zendaya, Jacob Batalon, Cobie Smulders e Jake Gyllenhaal sono sembrati confusi.

Jacob Batalon si è fatto sfuggire: "Potrebbe essere uno dei più grandi buchi nella trama di tutti i tempi."

Ecco il commento di Jon Watts: "Avevamo così tante idee. Ne ho parlato con gli sceneggiatori di Avengers: Endgame Christopher Markus e Stephen McFeely, riflettevamo sui gemelli. Ci siamo chiesti che cosa sarebbe accaduto se un gemello fosse sparito nel Blip e l'altro no. Sarebbero ancora gemelli, ma al ritorno uno dei due sarebbe più vecchio di cinque anni, il che sarebbe davvero strano. Thanos ha detto di aver eliminati metà di tutte le creature viventi. Questo include anche per i batteri? Metà dei batteri dello stomaco sono spariti facendo ammalare le persone? Non avevamo tempo di esplorare queste storie, dovevamo concentrarci su quelle importanti per noi".

