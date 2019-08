Spider-Man: Durex e il divorzio tra Sony e Marvel in un commento esilarante e piccante

Anche se si tratta della questione Spider-Man e del divorzio tra Sony e Marvel, Durex ha sempre un punto di vista particolarmente privilegiato e lucido sulle relazioni sentimentali, frutto di anni e anni (il marchio è stato fondato nel 1929) di attenta osservazione, studi ed esperimenti.

Da quasi due giorni non si parla d'altro tra gli appassionati di cinema, tv e fumetti: Sony e Marvel non produrranno altri film di Spider-Man insieme, e questo perchè Disney ha fatto la sua proposta indecente a Sony, che ha risposto con aria sdegnata a una mossa tanto ardita. D'altronde ora ha dalla sua l'enorme successo dell'ultimo Spider-Man: Far from Home, che ad oggi è il maggiore incasso nella storia di Sony, ma i fan non possono fare a meno di chiedersi: cosa succederà quando Peter Parker tornerà nel suo angolino lontano dal MCU? Perchè è innegabile che il successo senza eguali degli ultimi due film degli Avengers sia stato una boccata d'aria anche per gli ultimi due film su Spider-man. Come in tutte le vicende ad alto tasso di "drama", i fan stanno provando a fare fronte comune contro la scellerata decisione al grido di #SaveSpiderMan. E quando il topic si fa hot scende in campo anche Durex.

Il più famoso marchio al mondo di preservativi e ogni altro tipo di prodotto per il benessere sessuale è sempre attento ad entrare a gamba tesa nelle conversazioni più partecipate del web con del sano real time marketing. In questo caso l'ha fatto con un tweet diramato dall'account di Durex India, un messaggio che sfrutta la metafora a sfondo ovviamente sessuale: Disney e Sony come due teneri amanti il cui amplesso è giunto al termine troppo presto, e la mancata soddisfazione è per entrambi. O forse i delusi sono Sony e tutti i fan? Disney e i fan? Insomma, malcontento di gruppo. Questo il tweet: "Arrivati troppo presto alla fine? La delusione è reciproca", il tutto accompagnato dall'ovvio hashtag #SaveSpiderMan e da una lacrima che bagna la maschera del supereroe.