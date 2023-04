Spider-Man: Disney+ annuncia l'arrivo dei film in streaming

La saga di Spider-Man arriverà, a livello internazionale, sulla piattaforma di Disney+ tra poche ore, ecco i titoli che saranno disponibili in streaming.

Disney+ ha annunciato che la data di arrivo dei film della saga di Spider-Man in streaming: il 21 aprile.

Per ora non è stato confermato se i titoli verranno inseriti anche nel catalogo italiano, ma i fan possono sperare nel possibile debutto sulla piattaforma delle avventure di Peter Parker.

Ad approdare in streaming su Disney+ a livello internazionale saranno i tre film di Spider-Man diretti da Sam Raimi, con star Tobey Maguire e Kirsten Dunst, i due capitoli con star Andrew Garfield ed Emma Stone, e Homecoming, il debutto di Tom Holland nella parte di Peter.

Cosa avremmo visto nello Spider-Man di James Cameron

Per ora non si sa ancora quale sarà il futuro della saga di Spider-Man sul grande schermo. Kevin Feige, alcuni mesi fa, parlando di un possibile quarto capitolo della saga con star Holland, aveva dichiarato: "Tutto quello che posso dire è che abbiamo la storia. Abbiamo delle grandi idee per quel film e i nostri sceneggiatori stanno semplicemente iniziando ora a scriverle".

Spider-Man: No Way Home, l'avventura più recente di Peter Parker, aveva visto protagonista Tom Holland accanto a Benedict Cumberbatch, che aveva ripreso la parte di Doctor Strange nel progetto diretto da Jon Watts. La sceneggiatura era stata firmata da Chris McKenna ed Erik Sommers, autori che avevano ideato anche il ritorno delle versioni di Peter Parker interpretate da Tobey Maguire e Andrew Garfield.