Spider-Man: il costume indossato da Tobey Maguire nei film di Sam Raimi è in vendita

Il costume indossato da Tobey Maguire sul set di Spider-Man 2 sarà messo in vendita. I collezionisti e i fan della Marvel potranno infatti partecipare all'asta che si concluderà il 4 settembre, lasciando quindi a chi è interessato qualche settimana per poter fare la propria offerta.

L'oggetto di scena messo all'asta

Tobey Maguire è stato scelto dal regista Sam Raimi, che aveva pianificato un quarto film mai realizzato, come interprete di Peter Parker nel film del 2002, riuscendo a ottenere incassi superiori ai 700 milioni di dollari.

Il sito Propstore Auction ha inserito il costume usato nel sequel tra gli oggetti di scena di film e serie tv che le persone possono aggiudicarsi nelle prossime settimane.

Spider-Man: un'immagine dell'eroe nel film di Sam Raimi

La base d'asta per la tuta creata da James Acheson per Maguire è a quota 50.000 dollari, ma probabilmente l'asta si concluderà tra i 100.000 e i 200.000 dollari, se non addirittura superando quella cifra.

La descrizione pubblicata online spiega: "Questo costume è stato usato durante la produzione di entrambi i film e si pensa sia stato usato molto sul set. Rappresenta il primo costume usato da Tobey Maguire nel ruolo di Spider-Man mai offerto in un'asta da Propstore ed è un pezzo raro e molto desiderabile legato alla trilogia live-action definitiva di Spider-Man. Essendo un emblema di uno dei ritratti di uno dei supereroi più amati, incarna l'innovazione tecnica e l'eredità divisa dell'innovativo franchise di Sam Raimi".

La tuta ha dei danni causati dal tempo e dall'uso e, secondo il negozio, sono state compiute delle riparazioni usando i modelli originali delle ragnatele, consigliando inoltre di prestare molta attenzione maneggiando l'indumento.

Il ritorno di Maguire nel MCU

Tobey ha ripreso l'iconico ruolo in occasione del film Spider-Man: No Way Home, con star Tom Holland.

Nel lungometraggio un incantesimo di Doctor Strange faceva cadere i confini tra varie realtà, portando alcune versioni dell'Uomo Ragno a incontrarsi e a unire le forze per combattere contro dei temibili villain. Nel film era apparso anche Andrew Garfield, per la gioia di molti fan della Marvel.