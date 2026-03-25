Spider-Man: Brand New Day già da record: 1 miliardo di visualizzazioni per il trailer

Il 17 marzo Sony ha pubblicato il trailer di Spider-Man: Brand New Day, che in quattro giorni ha raggiunto 1 miliardo di visualizzazioni: è il primo trailer cinematografico in assoluto a superare questo importante traguardo.
Secondo quanto comunicato da WaveMetrix, ora il conteggio si attesta su 1,1 miliardi di visualizzazioni, dato che consolida ulteriormente il suo status di trailer cinematografico più visto della storia.
Tutti i record già battuti da Spider-Man: Brand New Day
Nel giro di 24 ore dall'uscita, il trailer della nuova avventura con Tom Holland aveva totalizzato 718,6 milioni di visualizzazioni, diventando il debutto più visto di sempre per un trailer, tra film e videogiochi.
Dopo sole otto ore, aveva raggiunto 373 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo, un risultato già sufficiente per entrare nella storia del cinema. Il precedente detentore del record, Deadpool & Wolverine, aveva totalizzato 365 milioni di visualizzazioni nelle 24 ore successive al lancio durante il Super Bowl del 2024.
Spider-Man: Brand New Day ha addirittura battuto il record di trailer con il maggior numero di visualizzazioni in assoluto in 24 ore, detenuto fino a quel momento dal trailer del videogioco GTA VI dello scorso anno, arrivato a 475 milioni di visualizzazioni.
Prima che Deadpool & Wolverine stabilisse il record per i trailer cinematografici, l'ultimo film dedicato all'Uomo Ragno della Sony, Spider-Man: No Way Home, aveva fatto storia con 355,5 milioni di visualizzazioni in 24 ore, poi tradotti in un incasso di 1,9 miliardi di dollari al box-office mondiale.
Quando esce in Italia Spider-Man: Brand New Day
Il film con Tom Holland nei panni di Peter Parker uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana. Il film con Tom Holland è tra i titoli più attesi della stagione estiva e molto probabilmente posizionerà meglio il supereroe in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday a fine anno.