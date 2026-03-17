Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland annuncia il trailer (che uscirà grazie ai fan)

L'interprete di Peter Parker ha annunciato che il primo trailer del nuovo film debutterà domani grazie a un coinvolgimento mai visto prima dei fan della saga Sony e Marvel Studios

Tom Holland è riapparso sui social media per annunciare che il tanto atteso primo trailer di Spider-Man: Brand New Day verrà pubblicato nella giornata di domani da Sony e Marvel Studios.

Non solo, questo lancio del nuovo film, primo capitolo di una nuova trilogia dedicata al personaggio di Peter Parker, sarà gestito con una modalità mai vista prima e direttamente pensata per ringraziare i fan del franchise.

Il trailer di Spider-Man: Brand New Day sarà gestito dai fan

Dopo aver annunciato su Instagram che il filmato sarebbe uscito in streaming mercoledì, Holland ha poi aggiunto che alcuni secondi di immagini in anteprima saranno pubblicati su diversi account social dei fan in tutto il mondo.

Questo sembra essere un modo per ringraziare ancora una volta tutti i fan di Spider-Man sparsi per il mondo. Si tratta in realtà di una prassi ormai consolidata per Tom Holland, il quale ha sempre avuto un contatto molto stretto con il pubblico.

Spider-Man: Brand New Day, una scena tratta dal trailer

La prima immagine rimanda direttamente ai fumetti Marvel

Oltre all'annuncio, Sony e Marvel hanno pubblicato anche una prima immagine (la trovate qui sopra) che ritrae lo Spider-Man di Tom Holland intento a salvare una persona in volo grazie alla sua ragnatela. L'immagine sarà immediatamente riconosciuta dai fan in quanto rimanda direttamente a una celebre copertina di uno dei fumetti del supereroe.

La copertina è risalente addirittura al 1962, ed è infatti la prima storia a fumetti con protagonista l'Uomo-Ragno e Peter Parker, quando usciva ancora sotto la collana Amazing Fantasy.

La copertina di Amazing Fantasy, il primo fumetto con Spider-Man

Quando esce in Italia Spider-Man: Brand New Day?

Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026 negli Stati Uniti. In Italia, come spesso accade per i film Marvel, è probabile che arrivi addirittura qualche giorno prima, quindi verso la fine di luglio 2026.