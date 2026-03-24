Spider-Man: Brand New Day: il film sarà pieno di mutanti Marvel (non solo Jean Grey)

Secondo uno degli ultimi rumor sulla pellicola, non ci sarà solamente il personaggio di Sadie Sink, che per molti è la mutante degli X-Men, ma la storia ne vedrà entrare in scena altri

Sebbene sia apparsa brevemente nel recente trailer di Spider-Man: Brand New Day, la Marvel e la Sony stanno chiaramente facendo del loro meglio per mantenere segreta l'identità del personaggio interpretato da Sadie Sink il più a lungo possibile.

Una mossa intelligente, dato che il ruolo misterioso della star di Stranger Things rimane senza dubbio l'argomento più discusso del prossimo film dedicato a Spider-Man.

Ci sono altre possibilità, ovviamente, ma viste le voci insistenti e tutto ciò che è stato rivelato sul personaggio, saremmo davvero sorpresi se non si rivelasse essere Jean Grey.

Spider-Man: Brand New Day, primo sguardo a Sadie Sink nel trailer

Largo ai mutanti in Spider-Man: Brand New Day

Introdurre un personaggio così strettamente legato agli X-Men in un film di Spider-Man può sembrare una mossa insolita, ma non sappiamo ancora esattamente cosa abbiano in serbo i Marvel Studios per il tanto atteso reboot degli X-Men, ma Sink dovrebbe riprendere il suo ruolo al fianco di Tom Holland in Avengers: Secret Wars.

Supponendo che Sink sia effettivamente Jean Grey, la potente telepatica potrebbe non essere l'unico membro della nuova squadra degli X-Men introdotta in Brand New Day. Secondo The Geeky Cast, infatti, nel film apparirà "più di un mutante".

Sebbene possa sembrare un'ipotesi azzardata, Scott Summers è una possibilità. Diversi scoop online hanno lasciato indizi non proprio sottili sulla possibile apparizione di Ciclope in Brand New Day, sulla scia delle voci dello scorso anno secondo cui Harris Dickinson era stato preso in considerazione per il ruolo.

X-Men '97: una scena

Che ruolo potrebbero avere gli X-Men nel film

Se Summers fosse quest'altro mutante, dubitiamo fortemente che avrà un ruolo significativo nella trama. Secondo una delle teorie sulla trama di Spider-Man: Brand New Day, Jean Grey sarebbe in realtà controllata dalla Mano (a sua volta diretta dalla versione malvagia di Bestia), quindi è plausibile che Ciclope stia cercando la sua compagna di squadra/fidanzata scomparsa.

Ovviamente, finché non arriva una conferma ufficiale da parte dei Marvel Studios e ulteriori immagini del personaggio di Sadie Sink, tutto questo rimane ancorato al campo delle speculazioni.

Quando esce in Italia Spider-Man: Brand New Day

Il film con Tom Holland nei panni di Peter Parker uscirà nelle sale italiane il 29 luglio 2026, con ben due giorni d'anticipo sull'uscita americana. Il film con Tom Holland è tra i titoli più attesi della stagione estiva e molto probabilmente posizionerà meglio il supereroe in vista dell'arrivo di Avengers: Doomsday a fine anno.