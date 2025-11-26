Sadie Sink in Spider-Man: Brand New Day: "Non vedo l’ora di mettere a tacere le teorie dei fan"

Attualmente Sadie Sink si trova nel Regno Unito per partecipare alle riprese di Spider-Man: Brand New Day, al fianco di Tom Holland, Zendaya e Jon Bernthal. Reduce dal successo di Stranger Things, Sadie Sink è pronta a tornare al cinema.

Al momento, Marvel non ha rivelato quale sarà il ruolo della giovane attrice ma è la stessa Sink che non vede l'ora di poterne parlare per poter mettere a tacere le voci dei fan in intorno al suo personaggio.

Sadie Sink non vede l'ora di spegnere le voci sul suo personaggio in Brand New Day

Sul set, Sadie Sink indossa addirittura un piumino che la copre completamente per non mostrare il suo look nel film e dall'aspetto capire quale sarà il suo personaggio: "Tom [Holland] può salutare i fan perché la gente sa chi è, ma poi dai un'occhiata a me e io sembro un pinguino. Sembra che per un po' sarà così" ha scherzato Sadie Sink.

Sadie Sink in una scena di Stranger Things

"La gente dovrà semplicemente aspettare e vedere. Sono entusiasta che forse tutto questo possa essere messo a tacere". I rumor circolano ormai da diverso tempo e citano il personaggio di Jean Grey come possibile opzione per Sadie Sink "Succedeva prima ancora che io sapessi che avrei lavorato a questo progetto. Pensvo 'Aspettate! Di cosa stanno parlando le persone?'".

Le teorie sui capelli rossi di Sadie Sink

In relazione al colore dei suoi capelli, le teorie dei fan Marvel su Sadie Sink si concentrano principalmente sui personaggi dei fumetti che hanno il medesimo colore, tra cui la spalla di The Punisher, Rachel Cole.

Tuttavia, è la stessa Sadie Sink a far notare un dettaglio ai fan: "Molti dimenticano che il colore dei capelli può cambiare ma sì, capisco tutte le teorie". In effetti, non è detto che il personaggio di Sink debba per forza avere i capelli rossi proprio come l'attrice.

Nel frattempo, Sadie Sink tornerà nei panni di Max nella quinta e ultima stagione di Stranger Things.