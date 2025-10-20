Spider-Man: Brand New Day, le foto di Sadie Sink sul set svelano il suo personaggio?

L'interprete di Stranger Things non è sfuggita agli obiettivi dei paparazzi apostati nei pressi del set di Spider-Man 4 e gli indizi contenuti nelle foto leaked potrebbero aver rivelato l'identità del suo personaggio.

Galeotto fu il set di Basingstoke, Inghilterra, dove si gira Spider-Man: Brand New Day. La quarta avventura di Spider-Man interpretata da Tom Holland vede nel cast, come annunciato in precedenza, anche la star di Stranger Things Sadie Sink, immortalata insieme al regista Destin Daniel Cretton, mentre Holland stava girando una sequenza in costume. Sebbene l'attrice indossasse un giaccone con cappuccio per nascondere il suo costume, alcuni indizi emersi dalle foto potrebbero aver rivelato il suo personaggio.

Per prima cosa dalle foto scopriamo che Sadie Sink non ha tinto i suoi capelli rossi. Dal giaccone intravediamo, inoltre, il costume dell'attrice, una tuta mimetica e un paio di stivali in stile militare, oltre a quella che sembra una ferita da proiettile in una gamba.

Chi interpreterà Sadie Sink nel cinecomic?

Le voci circolate sui possibili personaggi interpretati dalla giovane attrice finora si erano concentravano sulla versione giovane di Jean Grey degli X-Men, su Mary Jane Watson, Gwen Stacy e persino Mayday Parker. Ma le foto dal set sembrerebbero confermare che Sadie Sink sia stata scelta per il ruolo della misteriosa partner femminile di Frank Castle (Jon Bernthal): Rachel Cole-Alvez.

Nei fumetti, poche ore dopo il matrimonio di Rachel Cole con il chirurgo Daniel Alves, esplode una guerra tra bande che causa la morte di ventinove persone al loro ricevimento nuziale, tra cui il suo neo-marito. Dopo essersi rimessa da una grave ferita, la sergente dei Marines si allea con The Punisher per vendicarsi dei criminali che le hanno distrutto la vita. L'alleanza non dura molto, ma abbastanza a lungo d permetterle di incrociare il cammino di Spider-Man nel crossover Omega Effect.

Come anticipato, in Spider-Man: Brand New Day The Punisher avrà una spalla femminile e, a quanto pare, sarà proprio Sadie Sink a interpretarla. Come mostrano le foto leaked, il personaggio sembra aver ricevuto un colpo d'arma da fuoco alla gamba. Potrebbe essere un gioco di luci, ma quello che intravediamo sembra proprio un foro sanguinante a forma di proiettile. La scelta di coprire accuratamente la parte superiore del costume serve a confondere i fan, ma gli indizi andrebbero in una direzione davvero intrigante per il plot del cinecomic.

Quali villain affronterà Spider-Man?

Archiviati i conflitti multiversali, in Spider-Man: Brand New Day Peter Parker tornerà a combattere i criminali per le strade di New York e probabilmente sarà costretto a unire le forze con The Punisher per combattere villain del calibro di Savage Hulk e, potenzialmente, The Scorpion.

I rumor anticipano, inoltre, l'arrivo di vari altri cattivi, tra cui Tombstone, Tarantula, Boomerang e Ramrod. Si vocifera anche che il simbionte Venom faccia il suo ingresso nella storia, preparando il terreno per l'eventuale apparizione di Mac Gargan nel costume alieno. Ma questo lo scopriremo solo con l'uscita del cinecomic nei cinema, a luglio 2026.