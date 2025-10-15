Spider-Man: Brand New Day, Punisher sarà affiancato da una supereroina? Chi potrebbe essere

Come sappiamo, il personaggio di Frank Castle farà parte del cast della pellicola con Tom Holland, ma sarà affiancato da un altro misterioso personaggio

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono attualmente in corso, ma intanto si sta facendo strada un'indiscrezione molto suggestiva che potrebbe allargare il parco di supereroi presente nella pellicola.

Secondo alcuni recenti rumor, Frank Castle (Jon Bernthal) lavorerà al fianco di una misteriosa partner femminile che fungerà da supporto per il Punisher nel suo tentativo di sconfiggere Mac Gargan, alias Scorpion (Michael Mando), in quella che dovrebbe essere la scena d'azione iniziale del film con Tom Holland.

Numerosi personaggi femminili hanno unito le forze con Castle nei fumetti e hanno persino indossato il caratteristico logo con il teschio del vigilante come Lady Punisher, tra cui Jenny Cesare, Lynn Michaels e Rachel Cole-Alves.

Lady Punisher

Chi è la misteriosa spalla del Punisher?

Molti fan sembrano pensare che Cole-Alves sia la possibilità più probabile, data la sua forte alleanza con Castle nei fumetti, ma John Rocha ha condiviso un dettaglio chiave sul partner di Punisher durante l'episodio di ieri sera di The Hot Mic che sicuramente allargherà le speculazioni a una gamma più ampia di personaggi.

Rocha ha sentito dire che la "spalla" di Castle sarà in realtà una donna di colore. Ora, è sempre possibile che uno dei personaggi sopra citati possa essere reimmaginato in un'etnia diversa, ma c'è la concreta possibilità che possa trattarsi del detective Mercedes Kelly "Misty" Knight.

Questo personaggio è stato precedentemente interpretato da Simone Missick nelle serie The Punisher di Netflix ed è diventato uno dei preferiti dai fan. Knight ha anche collaborato con Castle nei fumetti, e introdurla (o reintrodurla) in Brand New Day potrebbe gettare le basi per un futuro progetto Heroes for Hire.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in costume sul set

Cosa racconterà Spider-Man: Brand New Day

Il nuovo film con al centro il personaggio interpretato da Tom Holland dovrebbe riprendere da dove si era interrotta, con il mondo che ha dimenticato l'identità di Spider-Man grazie all'incantesimo di Doctor Strange. Peter ha inoltre deciso di non andare alla ricerca dei suoi vecchi amici MJ e Ned, mantenendo il segreto legato alla sua doppia identità.

Nel film, oltre a Bernthal nei panni di Frank Castle, coinvolto recentemente anche nella serie Daredevil: Rinascita, appariranno anche Mark Ruffalo nei panni di Bruce Banner/Hulk e Michael Mando che sarà Mac Gargan/Scorpion. Confermato anche il ritorno di Zendaya nei panni di MJ, che però dovrebbe avere un ruolo più ridotto stavolta, e di Jacob Batalon nei panni di Ned. Spider-Man: Brand New Day uscirà nelle sale il 31 luglio 2026.