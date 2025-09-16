Spider-Man: Brand New Day, svelato il contenuto della scena d'apertura?

Secondo una nuova indiscrezione, a inaugurare il quarto capitolo delle avventure dello Spider-Man di Tom Holland sarà una spettacolare scena d'azione che coinvolgerà The Punisher e molti altri personaggi.

La segretezza circonda Spider-Man: Brand New Day, attualmente in lavorazione nel Regno Unito, ma una nuova voce anticipa il contenuto dell'incipit del film. Si parla, infatti, di una maestosa scena d'azione a inaugurare la pellicola che vedrà coinvolti l'Uomo Ragno, The Punisher e altri personaggi chive.

Le prime foto dal set di Spider-Man 4 hanno mostrato il personaggio di Tom Holland in cima a un veicolo blindato, anticipando poi la presenza di Frank Castle (Jon Bernthal), anche lui coinvolto in questa sequenza di inseguimento. Secondo lo scooper MTTSH, questa scena d'azione aprirà il film, e ora possediamo anche qualche dettaglio in più su cosa sta succedendo esattamente ai vari personaggi coinvolti.

Spider-Man in azione in una scena di No Way Home

Che cosa accade nella scena iniziale di Spider-Man 4?

Secondo lo scooper, la scena si apre con un gruppo di criminali (inizialmente ritenuti gli Inner Demons) che tentano di far evadere Mac Gargan/Scorpion (Michael Mando) dalla prigione mentre viene trasportato in un'altra località. Punisher e la sua misteriosa partner vengono a conoscenza del trasferimento e cercano di eliminare i criminali, mentre Spider-Man fa del suo meglio per impedire la carneficina, fermare l'evasione e impedire a Frank Castle di uccidere i nemici.

In base a quanto abbiamo intravisto nei video girati online, si preannuncia una sequenza emozionante ed esplosiva. Visto che le prime anticipazioni parlavano di un montaggio di Spider-Man in apertura di Spider-Man: Brand New Day è possibile che la scena descritta si svolga in un secondo momento oppure che sia la sequenza di montaggio a essere collocata più avanti nel film.

"Sto dedicando il mio tempo a esplorare la prossima fase di questo fantastico personaggio con un team composto dagli artisti più incredibili al mondo", ha dichiarato il regista Destin Daniel Cretton parlando della sua esperienza sul set. "Ogni giorno ci appassioniamo al costume, a come indossarlo, a come creare un evento, una storia emozionante e un'esperienza mai vista prima".

Oltre a Jon Bernthal nel ruolo di Punisher, nel film rivedremo anche l'Hulk di Mark Ruffalo mentre Liza Colón-Zayas e Tramell Tillman compariranno in ruoli ancora top-secret. Massima segretezza anche sul personaggio affidato a Sadie Sink, che dovrebbe essere collegato a un incredibile colpo di scena su cui ne sapremo di più prossimamente.