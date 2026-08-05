Spider-Man: Brand New Day è già un fenomeno: oltre 1 miliardo in sei giorni, vola anche su Spotify

Il nuovo Spider-Man conquista il pubblico mondiale: record al box office, successo per la colonna sonora e nuovi segnali di crescita per il franchise Marvel

Spider-Man: Brand New Day ha già conquistato il box office mondiale ed è in sala solo dallo scorso 29 luglio. Il nuovo film Marvel con Tom Holland, Zendaya e Sadie Sink ha superato quota 1,05 miliardi di dollari di incasso globale nei primi sei giorni di programmazione, diventando il secondo film più veloce di sempre a raggiungere una simile cifra da capogiro.

Aveva fatto meglio solo Avengers: Endgame, che nel 2019 aveva registrato un debutto mondiale da circa 1,2 miliardi di dollari entro il primo weekend.

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland in una scena del film

Il successo del film è particolarmente evidente negli Stati Uniti. Dopo il testa a testa iniziale con Avengers: Endgame, Sony ha confermato che Spider-Man: Brand New Day ha stabilito il nuovo record per il miglior debutto domestico della storia, con 360 milioni di dollari incassati nel weekend di apertura.

Anche in questo caso il precedente primato apparteneva proprio a Endgame, che nel 2019 aveva raggiunto i 357,1 milioni di dollari. Il film ha inoltre stabilito altri record, tra cui il miglior risultato per le anteprime del giovedì, il miglior incasso del venerdì d'apertura e il miglior lancio nella storia di Sony Pictures.

Diretto da Destin Daniel Cretton e prodotto da Marvel Studios insieme ad Amy Pascal, Spider-Man: Brand New Day ha avuto un budget produttivo stimato di circa 225 milioni di dollari.

Con questo risultato, il nuovo capitolo con Tom Holland entra nel gruppo dei film del 2026 capaci di superare la soglia del miliardo di dollari al box office mondiale. Si aggiunge infatti a Super Mario Galaxy: Il film, Michael e Toy Story 5, già arrivati al traguardo dei nove zeri. Vicinissimo è anche Odissea, avendo superato i 900 milioni di dollari di incasso globale.

La colonna sonora di Spider-Man cresce su Spotify dopo l'uscita del film

Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland e Zendaya in scena insieme

L'effetto "Spider-Man: Brand New Day" non si limita alle sale cinematografiche, ma coinvolge anche la musica. Dopo l'uscita del film, alcuni brani presenti nella colonna sonora hanno registrato importanti aumenti degli ascolti su Spotify.

A livello globale, tra i brani che hanno registrato la crescita maggiore ci sono:

"Монополия" di Monetochka, con un incremento degli stream del +888%

"Loser" dei Tame Impala, in crescita del +456%

"Wolf Like Me" dei TV On The Radio, con un aumento del +248%

Anche in Italia il fenomeno è evidente: è "Loser" dei Tame Impala, pubblicata il 5 settembre 2025, il brano che ha registrato il maggiore aumento degli ascolti dopo l'arrivo del film nelle sale. Secondo gli ultimi dati disponibili del 3 agosto, gli stream complessivi della canzone su Spotify nel nostro Paese risultano più alti del 707% rispetto alla media abituale.

Oltre incassi, Spider-Man: Brand New Day sta ottenendo dunque un forte riscontro dagli spettatori. Il film ha ricevuto una valutazione A CinemaScore negli Stati Uniti e un 98% di gradimento su Rotten Tomatoes.

Per Sony Pictures, il risultato conferma la forza del cinema in sala e il ritorno del pubblico verso le grandi produzioni cinematografiche. Il successo di Spider-Man: Brand New Day rappresenta inoltre un nuovo impulso per il Marvel Cinematic Universe in vista dell'uscita di Avengers: Doomsday, prevista per dicembre.