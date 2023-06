Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, i registi anticipano dettagli del terzo capitolo

Uno dei registi di Across the Spider-Verse ha brevemente accennato al prossimo capitolo del franchise, Beyond the Spider-Verse.

Nel corso dell'anteprima di Spider-Man: Across the Spider-Verse, uno dei tre registi della pellicola, Justin K. Thompson, ha rivelato alcuni dettagli relativi al terzo film del franchise, Spider-Man: Beyond the Spider-Verse.

Pur non rivelando nulla di specifico, il regista ha paragonato la sua storia privata a quella del protagonista Miles Morales: "Voglio dire, è un viaggio che abbiamo fatto tutti anche noi. Mi sono ritrovato al capolinea della mia vita, quando ho pensato: 'Non so cosa farò'. Posso dire che l'animazione mi ha salvato la vita. Quando è arrivata e mi ha fatto sentire a mio agio e ha provveduto a me. Quindi penso che questo ci porta a empatizzare con Miles e a chiederci: cosa farà? Cosa salverà Miles?".

Il regista ha quindi aggiunto: "Penso che finché ci concentreremo sui nostri personaggi, sul motivo per cui sta facendo quello che sta facendo e sul perché è importante, sarà sempre la nostra stella polare, a prescindere da tutto. Ma posso promettervi che sarà straordinario. Sarà spettacolare. Sarà fantastico. Sarà Spider Man".

Spider-Man: Across the Spider-Verse da oggi al cinema

Spider-Man: Beyond the Spider-Verse ha una data d'uscita fissata al 29 marzo 2024 negli Stati Uniti.