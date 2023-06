Spider-Man: Beyond the Spider-Verse, Oscar Isaac vuole Pedro Pascal per uno Spider-Man vecchio e rabbioso

Dopo aver prestato la sua voce a Spider-Man 2099 nella scena post-credits di Spider-Man: Into the Spider-Verse, Oscar Isaac è tornato, questa volta in un ruolo più preminente, in Spider-Man: Across the Spider-Verse, uscito da poco nelle sale. Intervistato di recente ai microfoni di British GQ per promuovere il film, Oscar Isaac ha svelato il nome dell'attore che gli piacerebbe vedere in un futuro film del franchise animato: si tratta di Pedro Pascal.

"Phil e Chris sono brillanti e sono fantastici nel trovare la giusta persona per il giusto personaggio. Forse Pedro Pascal. Troviamogli qualcosa da fare, per me dovrebbe essere uno Spider-Man vecchio e rabbioso". I due sono grandi amici anche all'infuori del set e più volte si sono punzecchiati a vicenda.

I primi dettagli su Beyond the Spider-Verse

Ovviamente si tratta di un casting improbabile, almeno per il momento, poiché Spider-Man: Beyond the Spider-Verse è quasi ultimato e uscirà nelle sale nel 2024, chiudendo la trilogia inaugurata nel 2018 con Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Il regista Justin K. Thompson ha svelato alcuni dettagli sul terzo capitolo: "Penso che finché ci concentreremo sui nostri personaggi, sul motivo per cui sta facendo quello che sta facendo e sul perché è importante, sarà sempre la nostra stella polare, a prescindere da tutto. Ma posso promettervi che sarà straordinario. Sarà spettacolare. Sarà fantastico. Sarà Spider Man".