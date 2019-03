Spider-Man: Avi Arad vorrebbe Sam Raimi alla regia di un film d'animazione

Sam Raimi sarebbe la persona perfetta per dirigere un altro film di Spider-Man secondo il super produttore Avi Arad, ma stavolta d'animazione. Nel corso di una lunga intervista, Arad ha dichiarato: "Vorrei davvero che tipo di Spider-Man animato potrebbe realizzare Sam Raimi, perciò se sta leggendo 'Sam, Chiamami!'"

Sam Raimi da diretto la prima trilogia Sony su Spider-Man, reinventando il personaggio. Il primo Spider-Man, uscito nel 2002, è stato il primo film della storia a superare i 100 milioni di dollari nel weekend d'apertura. Nella versione di Raimi, a interpretare Peter Parker era Tobey Maguire, con Kirsten Dunst nei panni di Mary Jane Watson e Willem Dafoe in quelli di Norman Osborn, alias Green Goblin. James Franco interpretava il figlio di Norman, Harry, migliore amico di Peter Parker.

A quel film sono seguiti due sequel, Spider-Man 2, con Alfred Molina nei panni del villain Otto Octavius/Doctor Octopus, e Spider-Man 3, che è diventato il principale incasso della trilogia. Sam Raimi ha dichiarato in seguito che era stato spinto da Avi Arad e dagli altri produttori a usare il villain Venom, anche se non lo conosceva bene. Sam Raimi non mai diretto un quarto capitolo perché Sony ha deciso di dare un reboot a Spider-Man con l'arrivo del regista Marc Webb e di Andrew Garfield come nuovo Peter Parker.

Oggi, dopo il successo e l'Oscar conquistato dalla pellicola animata Spider-Man: Un Nuovo Universo, Sony ha annunciato piani grandiosi per lo Spider-Man & Marvel Universe che vedrà un'espansione cinematografica e anche televisiva. Tra le tante pellicole in lavorazione si parla di un sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo e di due spinoff. Uno di questi film vedrà l'arrivo di Sam Raimi alla regia? Lo scopriremo prossimamente.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!