Sam Raimi ha prodotto questo inquietante horror Netflix, ecco il trailer

Netflix ha in serbo per questo Halloween un vero e proprio asso nella manica da potersi giocare, un nuovo horror prodotto da Sam Raimi.

Durante l'evento per i fan della Geeked Week, il colosso dello streaming ha presentato il trailer del thriller horror Don't Move, prodotto da Raimi e in uscita il 25 ottobre, che vede protagonisti Kelsey Asbille e Finn Wittrock in quello che sembra un inquietante gioco del gatto col topo.

Una donna in lutto (Asbille) che spera di trovare conforto in una foresta isolata incontra uno sconosciuto (Wittrock) che le inietta un agente paralizzante. Mentre l'agente si impossessa gradualmente del suo corpo, la donna deve correre, nascondersi e lottare per la sua vita prima che il suo intero sistema nervoso si spenga.

"Al primo minuto, la tua capacità motorie inizieranno a diminuire", dice una voce misteriosa nel trailer. "Al minuto 10, le tue gambe inizieranno a formicolare. Al minuto 15, le gambe cederanno del tutto. Al minuto 18, il respiro diventerà affannoso. E poco prima che tutto si spenga lo farà la tua voce".

Evil Dead, a Sam Raimi non è mai piaciuto quel titolo: "È troppo stupido"

Scritto da T.J. Cimfel e David White, il film è stato diretto da Adam Schindler e Brian Netto. Oltre alla Raimi Productions di Sam, anche i Capstone Studios e gli Hammerstone Studios sono stati produttori.

Don't Move è stato girato in Bulgaria la scorsa estate, durante la quale la produzione ha ottenuto una deroga dalla SAG-AFTRA per completare le riprese durante gli scioperi di Hollywood. Asbille è nota per aver interpretato Monica Dutton nella serie di successo Yellowstone. Ha recitato in serie come Fargo e Teen Wolf.