Spider-Man, Andrew Garfield sarebbe entusiasta all'idea di girare uno scontro tra Peter Parker e Venom

Andrew Garfield, dopo aver recitato in Spider-Man: No Way Home, vorrebbe riprendere nuovamente il ruolo di Peter Parker accanto a Tom Holland e Tobey Maguire.

L'attore, inoltre, intervenendo al podcast Happy Sad Confused, ha parlato della possibilità di apparire in uno dei prossimi lungometraggi dedicati a Venom.

Parlando dell'esperienza vissuta sul set di Spider-Man: No Way Home, Andrew Garfield ha ammesso: "Adorerei continuare a lavorare con Tobey e Tom. Penso che quel tipo di dinamica simile a tre fratelli sia così... Non saprei, interessante".

L'attore ha però aggiunto che anche se questo suo desiderio non si realizzasse, sarebbe ugualmente felice: "Se devo essere onesto sono così felice, soddisfatto e grato di far parte di questo Spider-Man: No Way Home. Attualmente è davvero difficile volere qualcosa in più. Sto cercando di assaporare questo momento con i fan, con gli spettatori e semplicemente dire 'Grazie'".

Recitare nel lungometraggio accanto a Tom Holland, tuttavia, gli ha permesso di sentirsi maggiormente in pace pensando alla sua esperienza con il personaggio.

Garfield ha ribadito: "Per quanto riguarda proseguire a interpretare il personaggio, sono decisamente aperto all'idea. Dovrebbe essere qualcosa di davvero unico, davvero speciale e a servizio degli spettatori e del personaggio. Penso ci sia qualcosa di giocoso, unico, strano e inaspettato da fare. Non sono certo di cosa sia, ma se si riuscirà a capirlo sarebbe davvero divertente...". Andrew ha poi sottolineato parlando di un possibile scontro tra Venom e Peter Parker: "Sarebbe un'idea fantastica"