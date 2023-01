Spider-Man: Across the Spider-Verse, il trailer in un imperdibile remake LEGO

E' stato condiviso sui social un remake, un omaggio imperdibile, al trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse, film che uscirà a giugno 2023, creato interamente con i mattoncini LEGO.

Dopo il trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse diffuso poco meno di un mese fa, proprio in queste ore è stato condiviso quello che sembra apparire come un vero e proprio omaggio al film tanto atteso: un trailer rifatto con i LEGO.

Il canale Youtube LegoMe_TheOG ha condiviso un remake del trailer di Spider-Man: Across the Spider-Verse realizzato interamente in mattoncini e figure LEGO. Il video è stato elogiato non solo dai fan sui social media, ma anche dal co-creatore di Miles Morales, Brian Michael Bendis, che lo ha condiviso a sua volta.

Spider-Man: Across the Spider-Verse, il trailer dell'atteso sequel animato

Dal primo film, in Spider-Man: Across the Spider-Verse tornano anche Oscar Isaac nei panni di Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 e Jake Johnson nei panni di Peter B. Parker/Spider-Man. Anche Issa Rae si è unita al cast nei panni di Jessica Drew/Spider-Woman. Il film è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, con la sceneggiatura di Phil Lord, Christopher Miller e Dave Callaham.

Il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, che vedrà Miles Morales muoversi attraverso il Multiverso con Gwen Stacy e una nuova squadra pronti ad affrontare un potente cattivo, uscirà a giugno 2023.