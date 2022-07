Spider-Man: Across the Spider-Verse, le foto leaked del merchandise confermano una famosa Spider-Variante

Alcune foto dei giocattoli ispirati a Spider-Man: Across the Spider-Verse pubblicate su internet anticipano l'arrivo di una nuova celebre Spider-Variante dei fumetti.

Manca un anno all'uscita in sala di Spider-Man: Across the Spider-Verse, ma le anticipazioni sull'atteso sequel non mancano. Alcune foto leaked del merchandise diffuse su Twitter confermerebbero la presenza nel film di una famosa Spider-Variante rimasta finora in secondo piano: Spider-Punk.

Le foto pubblicate su Twitter mostrano la maschera di Spider-Punk con cresta di corna in bella evidenza. In un'altra immagine scorgiamo il giocattolo chiamato Spider-Punk Web Blast, che altro non è se non la chitarra di Spider-Punk.

Se questi giocattoli confermeranno davvero l'arrivo di Spider-Punk, Spider-Man: Across the Spider-Verse segnerà la prima apparizione del personaggio in un film. Spider-Punk, che proviene dalla Terra-138, è noto per usare nei fumetti sia sua chitarra elettrica che i suoi poteri di ragno come armi.

Le prime anticipazioni su Spider-Man: Across the Spider-Verse hanno confermato il ritorno di personaggi quali Miles Morales, Gwen Stacy e Spider-Man 2099. Ancora non è chiaro quali altre varianti di Spider-Man potrebbero apparire nel film in uscita, ma a inizio anno Sony ha rivelato che il film conterrà oltre 40 personaggi, sei universi e la troupe più numerosa di sempre per un film d'animazione.

Spider-Man: Across the Spider-Verse uscirà il 2 giugno 2023.