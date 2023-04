Spider-Man: Across the Spider-Verse è film più atteso dell'estate 2023, batte The Flash e Mission Impossible 7

Spider-Man: Across the Spider-Verse, il sequel del film animato premiato agli Oscar, è il più atteso della stagione estiva di quest'anno.

Dopo il record di visualizzazioni fatto segnare dall'ultimo trailer, Spider-Man: Across the Spider-Verse è stato eletto il film più atteso dell'estate 2023, battendo rivali come Mission Impossible 7 e The Flash. A stilare la classifica ci ha pensato il servizio di biglietteria online Fandango, coinvolgendo 6000 persone in merito ai loro interessi nel mondo del cinema.

Spider-Man: Across the Spider-Verse è risultato al primo posto della classifica, seguito da Mission Impossible 7 e The Flash, finiti rispettivamente al secondo e terzo posto. Al quarto e quinto troviamo invece il nuovo Transformers e il remake Disney in live-action de La Sirenetta.

Spider-Man, Shameik Moore: Tutti sanno che dovrei essere Miles Morales anche in versione live-action"

Di cosa parla Spider-Man: Across The Spider-Verse?

Questa la sinossi di Spider-Man: Across the Spider-Verse: Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l'amichevole Spider-Man di quartiere di Brooklyn viene catapultato nel Multiverso, dove incontra una squadra di "Spider-Eroi" incaricata di proteggerne l'esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles Morales si ritrova contro gli altri "Ragni" e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.

Diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, Spider-Man: Across the Spider-Verse sarà nei cinema dal 1 giugno, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.