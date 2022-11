Spider-Man: Across the Spider-Verse, Daniel Kaluuya sarà Spider-Punk

L'attore inglese Daniel Kaluuya darà voce a Spider-Punk, una delle numerose varianti che faranno irruzione in Spider-Man: Across the Spider-Verse,

Daniel Kaluuya si unisce al cast vocale di Spider-Man: Across the Spider-Verse. Come rivela l'Hollywood Reporter, nel sequel animato la star di Noper darà voce all'incarnazione di Spider-Punk.

Daniel Kaluuya si unirà al film nei panni di Hobart "Hobie" Brown, alias Spider-Punk. Il personaggio è una creazione relativamente recente della Marvel Comics e sfoggia un tradizionale look punk, completo di cresta mohawk appuntita, giubbotto di jeans e chitarra. Originariamente progettato per essere Spider-UK, il personaggio è stato invece trasformato in un adolescente senzatetto che viene trasformato da un ragno e diventa una versione ispirata al punk-rock di Spider-Man.

Spider-Man: Across the Spider-Verse: una scena del film

Da quanto anticipato finora, Spider-Man: Across the Spider-Verse ospiterà una grande quantità di differenti incarnazioni delì'Uomo Ragno. Secondo un recente report di The Cosmic Circus, queste includono due Spider-Men molto noti tra cui, pare, la versione incarnata da Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe e quella del Peter Parker del videogame Insomniac Games. Al momento non è chiaro se l'inglese Tom Holland si unirà al cast vocale.

Nel film sono previsti, inoltre, un sacco di altri cameo, tra cui Spider-Woman, Scarlet Spider e molti altri.

Il trio composto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson dirigerà Spider-Man: Across the Spider-Verse, che sarà prodotto da Phil Lord, Chris Miller, Amy Pascal, Avi Arad e Christina Steinberg con Sony Pictures.