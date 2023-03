Spider-Man: Across The Spider-Verse, in arrivo il cortometraggio intitolato The Spider Within

Con l'arrivo nelle sale a giugno di Spider-Man: Across the Spider-Verse, all'Annecy International Animation Film Festival verrà presentato un nuovo cortometraggio dal titolo The Spider Within.

In vista dell'uscita di Spider-Man: Across the Spider-Verse programmata per giugno di quest'anno, Sony Pictures Animation e Sony Pictures Imageworks porteranno alla luce un nuovissimo cortometraggio originale intitolato The Spider Within.

Secondo quanto riportato da ComingSoon.net, il nuovo cortometraggio, che sarà presentato in anteprima all'Annecy International Animation Film Festival - che avrà luogo dall'11 al 17 giugno 2023 -, sarà ambientato nel mondo di Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Il corto avrà come protagonista Miles Morales che dovrà lottare per trovare un equilibrio tra le sue responsabilità "non solo come adolescente e amico, ma anche come supereroe che difende il distretto di Brooklyn".

Questa la sinossi ufficiale del corto: "Dopo una giornata particolarmente impegnativa vissuta sotto pressione, Miles ha un attacco di panico che lo costringe ad affrontare le manifestazioni della sua ansia e a capire che chiedere aiuto può essere un atto coraggioso tanto quanto proteggere la sua città dal male".

Spider-Man: Across the Spider-Verse arriverà nelle sale il 2 giugno 2023. Il film è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, con la sceneggiatura di Phil Lord, Christopher Miller e Dave Callaham.

Dal primo film, in Spider-Man: Across the Spider-Verse tornano anche Oscar Isaac nei panni di Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 e Jake Johnson nei panni di Peter B. Parker/Spider-Man. Anche Issa Rae si è unita al cast nei panni di Jessica Drew/Spider-Woman.

Across the Spider-Verse vedrà Miles Morales muoversi attraverso il Multiverso con Gwen Stacy e una nuova squadra pronti ad affrontare un potente cattivo