Spider-Man: Across The Spider-Verse, rivelato un nuovo look per Spider-Gwen

Un'immagine promozionale di Spider-Man: Across the Spider-Verse, in uscita a giugno 2023, regala un nuovo sguardo a Spider-Gwen pronta ad entrare in azione.

Una nuova immagine promozionale di Spider-Man: Across the Spider-Verse mostra Spider-Gwen (Hailee Steinfeld) in azione.

Il personaggio è apparso per la prima volta sullo schermo in Spider-Man: Into the Spider-Verse. Nel nuovo film in uscita, i fan la vedranno muoversi attraverso il Multiverso con Miles Morales, insieme alla loro squadra di eroi.

Tra i personaggi più amati, Spider-Gwen è apparsa nelle ultime ore, in una nuova immagine condivisa dall'account Twitter di Spider-Man: Across the Spider-Verse che offre così la possibilità di dare un nuovo sguardo, e più approfondito.

Il costume di Spider-Gwen perde le strisce bianche sui fianchi, ma conserva gli elementi fondamentali del suo costume precedente, diventando, come riporta Screen Rant, più elegante ed efficace.

Dal primo film, in Spider-Man: Across the Spider-Verse tornano anche Oscar Isaac nei panni di Miguel O'Hara/Spider-Man 2099 e Jake Johnson nei panni di Peter B. Parker/Spider-Man. Anche Issa Rae si è unita al cast nei panni di Jessica Drew/Spider-Woman. Il film è diretto da Joaquim Dos Santos, Kemp Powers e Justin K. Thompson, con la sceneggiatura di Phil Lord, Christopher Miller e Dave Callaham.

Il sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, che vedrà Miles Morales muoversi attraverso il Multiverso con Gwen Stacy e una nuova squadra pronti ad affrontare un potente cattivo, uscirà a giugno 2023.